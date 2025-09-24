Bonny ha saltato l’allenamento: a rischio per Cagliari-Inter

L’attaccante era l’indiziato numero uno a sostituire Thuram, giocando in coppia con Lautaro

Bonny ha saltato l’allenamento di oggi ed è a rischio per Cagliari-Inter. Fino a qualche ora fa l’attaccante francese era in lizza per una maglia da titolare, a scapito di Thuram dato che Chivu avrebbe intenzione di far riposare in vista della gara con lo Slavia Praga.

Come raccolto da Interlive.it, l’ex Parma è alle prese con un problema alla caviglia sicuramente non semplice da smaltire in soli tre giorni. Tra domani e dopodomani si avrà comunque un quadro più chiaro oltre che definitivo, ma Bonny potrebbe puntare al rientro proprio in occasione della sfida di Champions in programma martedì prossimo al Meazza.

Arrivato nello scorso calciomercato estivo per 23 milioni più bonus, fin qui il classe 2003 ha collezionato 5 presenze per un totale di 72′. Il primo gol in partite ufficiali lo ha trovato all’esordio in campionato, nel 5-0 rifilato da Lautaro e compagni al malcapitato Torino.

All’Unipol Domus proprio il capitano ripartirà dal primo minuto dopo la panchina col Sassuolo di domenica scorsa. L’argentino ha recuperato appieno dal guaio alla schiena che lo ha tenuto fuori ad Amsterdam contro l’Ajax. Se Chivu dovesse decidere di tenere a riposo Thuram, perlomeno fino a un certo punto dell’incontro, pure con l’assenza di Bonny, col Cagliari potrebbe giocare la terza consecutiva da titolare Pio Esposito, nonché la prima di fianco a Lautaro.