Bordate a Luis Henrique: “Quaresma senza trivela, Chivu gli ride in faccia”

L’esterno brasiliano ha debuttato dal primo minuto in Cagliari-Inter
Luis Henrique è finito subito nel mirino dei tifosi dell’Inter. Praticamente immediatamente dopo aver sbagliato la rimessa laterale (!) nella sfida col Cagliari in corso all’Unipol Domus e valevole per la quinta giornata di Serie A.
Ecco alcuni tweet raccolti da Interlive.it contro l’esterno brasiliano, proprio stasera al debutto dal 1′ con la maglia nerazzurra. Chivu gli ha dato una chance dopo l’appena mezz’ora concessagli nelle prime quattro giornate. All’ex Marsiglia l’arduo compito di sostituire Dumfries, destinato a tornare titolare martedì sera in Champions contro lo Slavia Praga:
Mamma mia la rimessa laterale di Luis Henrique è una delle cose più brutte che abbia mai visto dai tempi delle magie di Kondogbia
— Elio Mirani (@MrElioMirani) September 27, 2025
Chivu stava ridendo in faccia a Luis Henrique. Siamo in pienissima banter era
— smg (@1908Smg) September 27, 2025
Rimessa sbagliata. 2025. Luis Henrique. #CagliariInter pic.twitter.com/IbLkHLvrmJ
— Luciano Lucio Parodi (@parodi_lucio) September 27, 2025
Luis Henrique è come Quaresma ma senza la trivela #CagliariInter
— Robb (@TheRobb1908) September 27, 2025
Luis Henrique CONTROFALLO
Non lo vedevo dai pulcini sto volando
— Sciusic ⬛🟦 (@fede_cec_1981) September 27, 2025
Bellissimo questo passaggio di Luis Henrique per il difensore del Cagliari
Bravo
— Asslano (@TheWallters25) September 27, 2025
Luis henrique è uno dei giocatori più scarsi che abbia mai visto ai livelli veramente di dodò
— Franco Pippato (@FPippato) September 27, 2025
Cagliari-Inter, Luis Henrique deludente nel primo tempo
In effetti è stato deludente, per non dire anonimo – rimessa laterale a parte… – il primo tempo di Luis Henrique. Eppure sull’out di destra il classe 2001 aveva lo spazio per incidere maggiormente. Vediamo se la sua prestazione crescerà nella ripresa.