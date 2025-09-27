Bordate a Luis Henrique: “Quaresma senza trivela, Chivu gli ride in faccia”

di

L’esterno brasiliano ha debuttato dal primo minuto in Cagliari-Inter

Luis Henrique è finito subito nel mirino dei tifosi dell’Inter. Praticamente immediatamente dopo aver sbagliato la rimessa laterale (!) nella sfida col Cagliari in corso all’Unipol Domus e valevole per la quinta giornata di Serie A.

Luis Henrique e Chivu durante Cagliari-Inter
Bordate a Luis Henrique: “Quaresma senza trivela, Chivu gli ride in faccia” (LaPresse) – Interlive.it

Ecco alcuni tweet raccolti da Interlive.it contro l’esterno brasiliano, proprio stasera al debutto dal 1′ con la maglia nerazzurra. Chivu gli ha dato una chance dopo l’appena mezz’ora concessagli nelle prime quattro giornate. All’ex Marsiglia l’arduo compito di sostituire Dumfries, destinato a tornare titolare martedì sera in Champions contro lo Slavia Praga:

Cagliari-Inter, Luis Henrique deludente nel primo tempo

In effetti è stato deludente, per non dire anonimo – rimessa laterale a parte… – il primo tempo di Luis Henrique. Eppure sull’out di destra il classe 2001 aveva lo spazio per incidere maggiormente. Vediamo se la sua prestazione crescerà nella ripresa.

