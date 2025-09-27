Bordate a Luis Henrique: “Quaresma senza trivela, Chivu gli ride in faccia”

L’esterno brasiliano ha debuttato dal primo minuto in Cagliari-Inter

Luis Henrique è finito subito nel mirino dei tifosi dell’Inter. Praticamente immediatamente dopo aver sbagliato la rimessa laterale (!) nella sfida col Cagliari in corso all’Unipol Domus e valevole per la quinta giornata di Serie A.

Ecco alcuni tweet raccolti da Interlive.it contro l’esterno brasiliano, proprio stasera al debutto dal 1′ con la maglia nerazzurra. Chivu gli ha dato una chance dopo l’appena mezz’ora concessagli nelle prime quattro giornate. All’ex Marsiglia l’arduo compito di sostituire Dumfries, destinato a tornare titolare martedì sera in Champions contro lo Slavia Praga:

Mamma mia la rimessa laterale di Luis Henrique è una delle cose più brutte che abbia mai visto dai tempi delle magie di Kondogbia

Chivu stava ridendo in faccia a Luis Henrique. Siamo in pienissima banter era

— smg (@1908Smg) September 27, 2025