Inter-Slavia Praga, Chivu allo scoperto: “Non erano abituati”

Il tecnico nerazzurro ha risposto anche sulle condizioni fisiche di Thuram

“Quando si perde non va bene, quando si vince c’è entusiasmo. Questi ragazzi hanno avuto sempre un atteggiamento propositivo, per divertirsi. Hanno sempre avuto un comportamento corretto, alla fine è solo un gioco”. Pensieri e parole di Chivu dopo la netta vittoria contro lo Slavia Praga che fa il paio con quella ottenuta in casa dell’Ajax. Dopo le prime due giornate di Champions, l’Inter è in testa al girone unico della League Phase.

“Come sta Thuram? Non lo so, lui dice che ha avuto solo un crampo – ha risposto a ‘Sky Sport’ il tecnico nerazzurro in merito alle condizioni di Thuram, uscito acciaccato dalla gara – Domani faremo gli accertamenti, speriamo non sia nulla di grave”. Il primo responso dal ‘Meazza’ parla di contrattura alla coscia sinistra.

Stasera Chivu ha fatto ampio turnover, 7 i cambi rispetto a Cagliari: “Ho scelto questa strada perché ci sono state solo 72 ore tra una partita e l’altra. Volevo dare possibilità a qualcuno e farne riposare altri, ma sempre senza perdere equilibrio, rimanendo compatti.

Devo pensare anche al fatto che sabato c’è un’altra partita importante (contro la Cremonese, ndr) e poi andranno in Nazionale. Quando sarà finito il restyling di Chivu? Non sono deluso – ha risposto in conclusione l’allenatore romeno – C’è applicazione da parte di questo gruppo nell’accettare dei concetti a cui non era abituati“.