La vera Inter e Chivu come Allegri: c’è un caso Frattesi

Ritrovato lo spirito di squadra, in crescita anche sul piano atletico. Finora ha giocato più Luis Henrique della mezz’ala romana

Sta tornando la vera Inter. È stato ritrovato lo spirito di squadra, che racchiude tante cose: determinazione, voglia di aiutare e di aiutarsi. Lautaro che rincorre l’avversario a metà campo per recuperare il pallone, Calhanoglu che va sempre a contrasto con ferocia.

Sembra che finalmente sia stato messo alle spalle il finale drammatico della scorsa stagione. Più di qualcosa lo dicono anche i numeri: quella con lo Slavia Praga è stata la quarta vittoria consecutiva tra campionato , un solo gol subito in 360 e passa minuti. È vero, gli avversari affrontati sono di gran lunga inferiori, ma se una squadra non è sul pezzo nel calcio di oggi può fare disastri contro chiunque.

Ci sono delle tracce di Inter di Chivu: la squadra ha alzato il tono atletico e sta riuscendo a pressare alta con un sufficiente ordine, riconquistando subito palla con quella cattiveria agonistica che chiede fin dal primo giorno il tecnico romeno.

Abbandonata l’idea del cambio di modulo a causa del mancato arrivo di calciatori funzionali a ciò, il “non sono scemo” Chivu ha adottato la linea Allegri dell’immediato post Conte: aggiungere le proprie idee, o adattandole se necessario al contesto e ai giocatori, col passare del tempo. Senza fretta, senza entrare a gamba tesa nel gruppo. Entrare nella testa dei calciatori non è semplice, ma è l’unico modo per vincere o per provare a farlo.

“Frattesi non stava bene”, ma finora ha giocato meno di Luis Henrique

Chiaramente non era tutto da buttare dopo tre partite e non sono tutte rose e fuori adesso. Continua a non trovare spazio il penultimo arrivato Diouf, senza dimenticare la brutta prova di Luis Henrique a Cagliari. Metà mercato o giù di lì puzza di sola. Ma sorprende di più il ‘caso’ Frattesi, sicuro partente qualora fosse rimasto Inzaghi.

Mesi fa è stato fatto filtrare come Chivu fosse un suo grande estimatore. La mezz’ala non ha passato una buona estate complice l’operazione all’ernia, ma il rientro è ormai avvenuto un mese e mezzo fa: in queste prime 7 gare, compresa quello con la Slavia Praga che poteva essere la sua partita (“non stava bene, perciò non è entrato”, ha detto Chivu in conferenza), ha collezionato 4 panchine e poco più di 70′. Meno del sopracitato Luis Henrique.

L’anno scorso con Inzaghi, considerando solo le prime 7, i minuti furono quasi il triplo. Oltre a Sucic, Chivu gli preferisce pure Zielinski. Forse ha sbagliato a restare.