Non solo Thuram, un altro big out contro la Cremonese: le ultime

La probabile formazione di Chivu per la sfida di sabato

Thuram salterà Inter-Cremonese in programma sabato al ‘Meazza’ alle ore 18. Il comunicato ufficiale post esami parla di “risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra”, con la sua situazione che “sarà rivalutata la prossima settimana”.

Chivu spera di averlo subito dopo la sosta per le Nazionali, ossia nel big match con la Roma di Gasperini, ma non sarà semplice: il francese potrebbe rientrare col St.Gilloise in Champions, o addirittura nel big match col Napoli del 25 ottobre.

Come scritto ieri da Alessandro Basta, con Thuram bisogna andare molto cauti. L’anno scorso fu stato costretto a saltare molte partite a causa di problemi muscolari. “I continui scatti e rincorse del francese richiedono un grande sforzo fisico per tenere botta e i tanti impegni non aiutano”.

Proprio dopo un ko di natura muscolare piuttosto lungo, il figlio d’arte non riuscì più a ritrovare una condizione accettabile. Del resto “Il suo stile di gioco implica uno stato di forma sempre ai massimi livelli”. Sabato potrebbe toccare a Bonny, che è un po’ il suo alter ego, sostituirlo.

Verso Inter-Cremonese: de Vrij al posto di Acerbi. La probabile formazione

A proposito dell’incontro di scena tra due giorni a San Siro e valevole per la sesta giornata di Serie A, Chivu ha nei piani nuovi cambi nell’undici iniziale. Attacco a parte, a centrocampo dovrebbero rivedersi sia Mkhitaryan che Barella, sull’out sinistro invece Carlos Augusto. In difesa ripartirà dal 1′ Manuel Akanji, e molto probabilmente nche Stefan de Vrij a scapito di Acerbi.

Per l’olandese sarebbe la terza presenza in questo inizio di stagione, la terza da titolare e la seconda consecutiva in campionato dopo quella col Cagliari di sabato scorso. Il classe ’92 ha giocato dal 1′ anche in Champions, contro l’Ajax, risultando tra i migliori in campo.

“Giganteggia in difesa. Con lui non si passa. La sua esperienza in campo permette all’Inter di amministrare per più di 50′”, il giudizio di Interlive.it della sua prestazione in quel di Amsterdam. L’unico dubbio per sabato riguarderebbe il portiere: ancora Sommer o di nuovo Martinez?

Per il resto, la formazione potrebbe essere questa: Akanji e Bastoni ai lati di de Vrij; Carlos Augusto e Dumfries sulle corsie esterne, Calhanoglu in regia con Barella e Mkhitaryan mezz’ali. Davanti Lautaro e Bonny.