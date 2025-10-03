Ranking Club UEFA: l’Inter è dietro solo a due top team stranieri

La squadra allenata da Chivu è l’unica italiana presente nella Top 10

L’Inter resta al terzo posto del Ranking Club dell’UEFA con 117.250 punti, come da classifica resa noto dal massimo organismo calcistico europeo sul proprio sito ufficiale dopo la seconda giornata di coppe internazionali. È davanti a società del calibro di Manchester City e Liverpool.

Come noto, “i ranking si basano sui risultati ottenuti da ciascun club nelle competizioni europee: Champions, Europa League e Conference League”.

Quella di Chivu è l’unica squadra italiana presente nella Top 10. La prima fuori i primi dieci posti è la Roma di Gasperini, quattordicesima con 82.500. Poi c’è l’Atalanta di Juric, diciassettesima a quota 73.000, il Milan di Allegri (che paga l’esser fuori da tutte le coppe) ventiduesimo con 66.000. Infine vi è la Juventus di Tudor, ventisettesima con 61.250.

Davanti all’Inter solo Bayern e Real Madrid

Davanti all’Inter ci sono soltanto due corazzate del calcio internazionale, il Bayern Monaco e il Real Madrid. I bavaresi sono secondi con 118.250 punti, quindi poco di più rispetto ai nerazzurri, mentre le ‘Merengues’ guidano la classifica con 127.500 lunghezze.