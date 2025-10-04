Ausilio resta, ma c’è un altro grande nome che ha scelto l’Arabia: ufficiale l’addio all’Inter

La notizia di Interlive.it è stata confermata da Marotta il 26 settembre: “Piero ha il DNA dell’Inter, il suo futuro non sarà lontano da Milano”

Ausilio resta all’Inter, a meno ovviamente di colpi di scena che nel calcio non vanno mai esclusi. Come abbiamo scritto qui su Interlive.it lo scorso 8 settembre, il Ds alla fine è orientato a proseguire la sua avventura in nerazzurro, cominciata nel lontano 1998, dicendo no alla ricca proposta arrivatagli dall’Al-Hilal in cui l’estate scorsa ha traslocato Simone Inzaghi.

La nostra notizia ha avuto conferme importanti, su tutte quella di Marotta: “Piero è nato nell’Inter e ha il DNA dell’Inter – ha detto il presidente interista il 26 settembre, dopo aver ricevuto la Laurea Honoris Causa – È un professionista affermato oltre che un mio valido collaboratore. Il suo futuro non sarà lontano da Milano, questo posso dirlo in modo molto concreto”.

In scadenza nel 2027, la permanenza di Ausilio all’Inter sarebbe legata anche a ragioni sentimentali, che anche nel calcio a volte se non spesso hanno un peso rilevante nelle scelte professionali.

Il 17 settembre il settimanale ‘Chi’ ha scritto infatti che il dirigente di Cinisello a breve andrà a convivere con la sua compagna, la giornalista ‘Mediaset’ Monica Bertini che ogni domenica sera su Italia 1 conduce ‘Pressing’ insieme ad Alberto Brandi.

Ausilio rimane, Braz accetta invece l’offerta dell’Al-Ahli

L’Arabia mantiene comunque il suo notevole appeal viste le offerte che mette sul tavolo, cadere nella tentazione di accettarle è umano. Se Ausilio sembra aver resistito, lo stesso non si può dire di un dirigente che alcune fonti avevano accostato proprio all’Inter, oltre che alla Juve, come possibile sostituto dello stesso attuale Ds interista.

Parliamo del 47enne Rui Pedro Braz, fresco ex Direttore sportivo del Benfica e fresco nuovo Ds dell’Al-Ahli, una delle grande rivali dell’Al-Hilal che ha provato a prendersi Ausilio.

“L’Al Ahli Club Company ha annunciato la nomina del dirigente portoghese Rui Pedro Braz a direttore sportivo, nell’ambito degli sforzi volti a rafforzare le attività calcistiche in tutte le squadre e fasce d’età – recita la nota del club saudita – Rui Pedro vanta una vasta esperienza nel calcio europeo, avendo trascorso cinque stagioni con il club portoghese del Benfica.

La strategia di Rui Pedro al Benfica ha portato a un significativo successo sul mercato dal 2021/22 fino all’inizio del 2025/26, rafforzando al contempo il profilo della squadra sia dentro che fuori dal campo. Durante il suo mandato, il Benfica ha vinto campionati e coppe nazionali, si è qualificato per cinque edizioni consecutive della UEFA Champions League e si è affermato come uno dei club europei più rinomati per la crescita dei giovani talenti.

📋 An overview of the new Sporting Director’s experience pic.twitter.com/YZaW9BvLG8 — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) October 2, 2025

Rui Pedro ha dichiarato di essere orgoglioso di unirsi all’Al Ahli e di non vedere l’ora di lavorare con tutti i dipartimenti, lo staff tecnico e i giocatori per costruire solide basi per un futuro successo che sia all’altezza delle ambizioni del club e delle aspettative dei tifosi. Si prevede che arriverà a Jeddah all’inizio della prossima settimana (…)“.