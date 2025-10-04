Chivu toglie Dumfries per Luis Henrique: la reazione dell’olandese non passa inosservata

Il cambio è avvenuto al decimo della ripresa di Inter-Cremonese

L’Inter stravince e dà spettacolo contro la Cremonese. Pur senza segnare o fare assist, la scena se l’è presa anche Denzel Dumfries nel momento del cambio avvenuto al decimo del secondo tempo. Chivu ha sostituito l’olandese, anche oggi schierato titolare, con Luis Henrique.

La reazione del terzino ex PSV non è passata inosservata: Dumfries ha messo subito il muso, trattenendo a fatica la rabbia – forse ha visto che il maxi schermo di San Siro che lo inquadrava – poi esplosa a suo modo in panchina, dopo aver percorso mezzo giro di campo sotto gli occhi attenti dei tifosi nerazzurri.

La bordocampista di Dazn ha raccontato che il numero 2 non ha neanche esultato alle reti del tre e quattro a zero firmate da Dimarco e Barella, entrambe arrivate poco dopo la sua uscita dal campo.