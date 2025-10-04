Dazn svela come Chivu chiama Bastoni: nessun allenatore lo ha mai fatto prima di lui

C’è di mezzo l’ex capitano Skriniar. Dopo la partita con la Cremonese, il tecnico romeno ha anche risposto in merito alla reazione di Dumfries al cambio

Quinta vittoria consecutiva dell’Inter e momentaneo primo posto in coabitazione con Milan, Napoli e Roma. Al ‘Meazza’ non c’è stata partita, non c’è stato scampo per la Cremonese presentatasi da imbattuta. La squadra di Chivu sta iniziando a girare alla grande, come i tempi migliori.

Il tecnico romeno sembra essere davvero riuscito a entrare nella testa dei suoi calciatori, con loro ha instaurato un rapporto diretto e positivo. Uno dei suoi fedelissimi è senz’altro Bastoni, uno dei più impiegati della rosa e col quale c’è stato un simpatico siparietto durante la partita.

Chivu con Bastoni durante Inter-Cremonese
Dazn svela come Chivu chiama Bastoni: nessun allenatore lo ha mai fatto prima di lui (Screen Dazn) – Interlive.it

A tal proposito, l’inviata di Dazn ha svelato come Chivu chiama il numero 95. Non Basto o semplicemente per nome, Alessandro. In pratica l’allenatore di Resita utilizza il soprannome che gli diede alcuni anni fa Skriniar. Quale? Gerry.

Gerry perché, come spiegò a suo tempo il difensore slovacco, “è molto alto e ha questo collo lungo proprio come una giraffa”: il riferimento era, probabilmente, a un cartone animato. In ogni caso nessun altro allenatore che ha avuto all’Inter in queste stagioni, quindi Antonio Conte e Simone Inzaghi, lo ha mai chiamato con l’appellattivo datogli dallo slovacco.

A ‘Dazn’ Chivu ha analizzato la prova pressoché perfetta della sua squadra: “Abbiamo giocato 85′ di qualità, siamo stati dominanti e ci siamo divertiti, segnando di nuovo sulle pressioni. Il gol subito? Vabbè, niente, pazienza… Possiamo migliorare, però bisogna anche essere contenti di ciò che stiamo facendo”.

Chivu e la reazione di Dumfries: “Fa bene a essere incazzato, ma può dare di più come gli altri”

Chivu durante Inter-Cremonese
L’Inter dilaga contro la Cremonese e vola in testa: le parole di Chivu dopo il match (LaPresse) – Interlive.it

Chivu ha esaltato Bonny, autore di un gol e di tre assist alla sua prima da titolare, e risposto così in merito alla reazione di Dumfries al momento e dopo il cambio con Luis Henrique: “Si è incazzato? Fa bene a esserlo, anzi deve esserlo. È giusto che si incazzi con me, col mondo e con chi gli pare. Ha dato un pugno al pallone, lo rivedo ora, ma non significa niente. Lui è un giocatore importante per noi e per la sua Nazionale. Sono felice di ciò che sfa facendo, ma può dare di più come gli altri”.

