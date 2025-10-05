L’Inter stravince, ma Ausilio resta nel mirino: “Costa 11 volte più di Stankovic”

Il confronto dopo la gara con la Cremonese da cui il Ds nerazzurro esce sconfitto

Ausilio resta sempre nel mirino dei tifosi dell’Inter anche dopo la straripante vittoria contro la Cremonese, la quinta consecutiva della squadra di Chivu. È da mesi che il Ds è subissato di critiche da una larga fetta di interisti, complice soprattutto una campagna acquisti non soddisfacente in primis per il tecnico romeno ma su cui hanno inciso, a onor del vero, pure i paletti imposti dal fondo Oaktree.

Stavolta Ausilio è preso di mira da alcuni tifosi, in primis da un account X dal nickname lungo ed emblematico su quella che è il suo giudizio nei confronti del Direttore sportivo dell’Inter: ovvero ‘L’unico problema dell’Inter=Ausilio’.

L’account anti Ausilio è tornato alla carica dopo la deludente prestazione di Andy Diouf, l’oggetto misterioso dell’ultimo calciomercato nerazzurro. Il 22enne francese, preso da Lens per 20 milioni più 5 di bonus, ha rivisto il campo per la seconda volta in questo avvio di stagione, e nuovamente a risultato più che acquisito.

Diouf ha giocato circa un quarto d’ora, in cui ha fatto qualcosina di valido e perso palla sulla trequarti dell’Inter, dando il là all’azione conclusasi con il gol bandiera dell’ex Bonazzoli. Ecco perché Interlive.it lo ha inserito tra i due flop, l’altro è Luis Henrique, della sfida con la formazione di Nicola. Lo ammettiamo, ci siamo andati giù pesante a dimostrazione che non si fanno sconti per nessuno.

“Quando entra si sposta a destra, che non dovrebbe essere il suo lato forte. Si nasconde. Prende un po’ di coraggio e comincia a farsi vedere. Combina il guaio quando cerca di strafare. Male anche la reazione all’errore: perde palla ma non rincorre. Non si può fare il reso?“.

Diouf, impatto nullo fin qui: il confronto con Stankovic per attaccare Ausilio

La prestazione, e più in generale l’apporto (nullo) fin qui dato da Diouf, è stato messo a confronto con Aleksandar Stankovic e con quello che sta facendo il figlio d’arte con la maglia del Brugge.

Da tale confronto così sommario Ausilio, che resterà all’Inter nonostante la ricca offerta dell’Al-Hilal, esce ovviamente sconfitto.

L’Inter aveva Stankovic, il cui valore a bilancio era di soli 600.000 euro (quasi niente) Ausilio lo vendette per 10 mln di euro e poi acquistò Diouf 25mln Il valore di Andy Diouf nel bilancio dell’Inter 7.7mln Ciò significa che Andy Diouf costa 11 volte di più di Stankovic. pic.twitter.com/gIpVAVkzW5 — L’unico problema dell’Inter = Ausilio (@ehab45427990) October 4, 2025

L’account X ‘L’unico problema dell’Inter=Ausilio’ – vedi lo screen in alto – ha indossato per un attimo anche i panni del commercialista, ciò per evidenziare come la cessione di Stankovic e l’acquisto di Diouf non abbia neanche portato benefici sul piano economico-finanziario. Ma siamo proprio sicuri che l’operazione Diouf sia farina di Ausilio?