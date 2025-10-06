I giocatori dell’Inter che salteranno l’amichevole con l’Atletico Madrid a Bengasi

Antipasto di Champions fra quattro giorni in Libia

Prima della capolista Roma, nel big match di sabato 18 ottobre in programma subito dopo la sosta per le Nazionali, l’Inter di Cristian Chivu affronterà l’Atletico Madrid in quello che sarà a tutti gli effetti un antipasto Champions: le due squadre giocheranno contro in Champions mercoledì 26 novembre, nella sfida valevole per la quinta giornata della Phase League.

La partita amichevole tra Atletico Madrid e Inter andrà in scena in Libia questo venerdì 10 ottobre, nel rinnovato ‘Benghazi International Stadium’: fischio d’inizio alle ore 18. In palio ci sarà la Reconstruction Cup-FDRL Cup, con il match che rappresenterà il momento supremo del nuovo progetto promosso dal Fondo libico per lo sviluppo sportivo. Esso ha avuto origine con l’intento di rilanciare Bengasi, celebrando la rinascita delle sue infrastrutture dopo gli anni di guerra.

Sicuri assenti i 13 giocatori impegnati con le rispettive Nazionali: gli italiani Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi; poi capitan Lautaro Martinez, Sucic, Dumfries, Akanji, Zielinski, Carlos Augusto e Hakan Calhanoglu.

Naturalmente non ci sarà neanche Marcus Thuram, attualmente ai box per un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Difficile il suo rientro già per lo scontro diretto con la Roma: il francese potrebbe rientrare in Champions col St.Gilloise, prima di Napoli-Inter del 25 ottobre.

“Questa partita è un messaggio di fiducia che mandiamo al mondo – ha detto ai media locali Aqila Al-Abbar, il Direttore del Dipartimento di Cooperazione Internazionale del Fondo libico per lo sviluppo e la ricostruzione – Grazie agli sforzi del proprio popolo, la Libia è sulla strada della ripresa e della stabilità. È stata scelta Bengasi come sede di questo evento cpme riconoscimento internazionale degli sforzi significativi fatti per riabilitare le infrastrutture”.