Solo un paio di allenamenti, tutti in ansia per Lautaro: cosa filtra da Appiano

Si ripete quello che è successo a metà settembre, prima di Juventus-Inter
C’è apprensione, di nuovo, per Lautaro Martinez. Apprensione in vista del big match con la Roma che ci sarà dopo la sosta per le Nazionali, precisamente sabato 18 ottobre alle 20.45. Quello coi giallorossi sarà il primo crocevia di stagione dell’Inter, oltre che una gara importante per testare ulteriormente il ‘valore’ di Cristian Chivu.
Il tecnico romeno non sa se potrà avere a disposizione Marcus Thuram, rimasto ad Appiano a causa di un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Oggi ‘La Gazzetta dello Sport’ parla di miglioramenti del francese, fuori contro la Cremonese: ora il figlio d’arte punta a rientrare proprio nella partita dell’Olimpico. Difficile, ma non impossibile.
Tornando a Lautaro: come accaduto con la precedente pausa per le Nazionali, il classe ’97 impegnato con la sua Argentina farà rientro a pieno regime alla Pinetina nella giornata di giovedì 16 ottobre, ovvero soltanto due giorni prima dallo scontro diretto con la formazione di Gasperini e con, probabilmente, due partite alle spalle con la maglia dell’Albiceleste.
La stessa cosa è accaduta a metà settembre: rientrò appena un paio di giorni prima di Juventus-Inter, e poi all’Allianz Stadium risultò come uno dei peggiori in campo. Da Appiano filtra comunque massima tranquillità sul numero dieci, che a meno di sorprese partirà titolare contro la Roma. Se in coppia o meno con Thuram, questo lo vedremo a ridosso dell’incontro.