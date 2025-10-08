Cessione Lautaro: 95 milioni all’Inter e ingaggio raddoppiato a lui

Nuovo assalto di un top club europeo al centravanti e capitano nerazzurro. Offerta difficile da rifiutare per Oaktree e lo stesso Martinez

Lautaro Martinez sta diventando sempre più l’uomo simbolo di questa Inter. Con la rete messa a segno sabato contro la Cremonese, il suo score totale sale 158 gol in maglia nerazzurra. Ripreso Cevenini III al quinto posto all time, a 3 sole lunghezze da Mazzola quarto e 13 dal terzino gradino del podio occupato da Boninsegna. Più staccati i primi due: Meazza è a quota 284, mentre Altobelli è arrivato a 209.

Il Toro di Bahia Blanca ha già dei record personali con l’Inter: è il calciatore straniero con più gol nella storia della Beneamata, quello con più reti in maglia nerazzurra in Champions League e l’unico ad essere andato a segno in sette edizioni diverse della massima competizione europea per club. Non sorprende, quindi, che i tifosi siano pazzi di lui.

Un amore reciproco visto il grande attaccamento alla maglia di Lautaro Martinez ed i tanti attestati di stima dello stesso attaccante argentino verso la società, la città di Milano ed il popolo nerazzurro. Un amore che, si spera, possa durare in eterno come capitato per il suo predecessore e connazionale Javier Zanetti. Il tutto al netto delle sirene di calciomercato.

Offerta monstre Newcastle, Inter a Lautaro: scegli tu

Come ogni estate, anche in quella scorsa il nome di Lautaro Martinez è stato accostato a top club europei e della Saudi Pro League. Si è parlato in particolare di Tottenham, Manchester United e Atletico Madrid, ma secondo il portale sudamericano ‘BitBol’, l’offerta più succosa sarebbe arrivata dal Newcastle.

I Magpies erano pronti a mettere sul piatto 95 milioni di euro per il suo cartellino e a raddoppiare il suo attuale ingaggio da 9 milioni netti a stagione. Per i bianconeri Lautaro era il sostituto ideale di Isak, ceduto al Liverpool. L’Inter ha lasciato che fosse il suo capitano a scegliere e il Toro ha preferito rifiutare la proposta. Così gli inglesi hanno virato su Woltemade dello Stoccarda.