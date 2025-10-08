Una nuova sfida per Trubin: tentativo anche con l’Inter | ESCLUSIVO

Il portiere ucraino ora al Benfica fu vicino ai nerazzurri nell’estate 2023

Questa appena iniziata è la seconda stagione di Anatoliy Trubin a difesa della porta del Benfica. Potrebbe essere anche l’ultima, dato che l’ucraino non disdegnerebbe affatto iniziare una nuova sfida altrove. La Premier potrebbe essere la meta da lui più ambita, ma attenzione anche alla Serie A con tutte le difficoltà di un’eventuale operazione con i lusitani.

Il campionato italiano l’ha già sfiorato proprio prima di lasciare lo Shakhtar e trasferirsi in Portogallo. Come tutti ricorderanno, l’Inter puntava su di lui per il post Onana: Ausilio trovò presto un accordo con l’entourage di Trubin, che nel frattempo spingeva per trasferirsi a Milano. Mancò però quello più importante, con la società ucraina: uno dei principali ostacoli fu la percentuale sulla rivendita, con lo Shakhtar che voleva fosse molto alta.

Nulla da fare e così il classe 2001 firmò con il Benfica: l’operazione si chiuse sui 10 milioni di euro più bonus, con gli ucraini che si garantirono il 40% sulla futura rivendita. Il portiere nativo di Donetsk si è legato a ‘Le Aquile’ con un contratto fino a giugno 2028: in esso presente una clausola risolutiva da ben 100 milioni di euro. Il Benfica intende puntarci anche in futuro, ma si sa che non fa prigionieri: in caso di offerte valide, vende qualsiasi suo giocatore. Trubin non farebbe eccezione, e in tal senso occhio a quello che può succedere nei prossimi mesi.

Inter, possibile ritorno di fiamma per Trubin: ostacolo prezzo

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Interlive.it, agenti e intermediari vicini al portiere hanno intenzione di proporlo ai più grandi club europei. Un giro dovrebbero farselo anche in Italia, dove almeno un paio di big stanno già scandagliando il mercato dei portieri: il Milan per il post Maignan e l’Inter per il dopo Sommer, anche se Chivu e la dirigenza valuteranno anche la conferma e, soprattutto, la promozione di di Pepo Martinez a titolare.

In realtà anche la Juve potrebbe decidere di muoversi per un nuovo numero 1, visto che non sarebbe del tutto soddisfatta dell’apporto dato fin qui da Di Gregorio. Parliamo di uno dei migliori portieri d’Europa, per cui Trubin sarebbe senz’altro un grande colpo per le tre italiane, Inter su tutte che per il dopo Sommer pensa oggi a Carnesecchi e Caprile. Per la ‘Bild’ pure ad Atubolu del Friburgo, ma nei radar ce ne saranno anche degli altri oggi non saliti alla ribalta.

Concludendo su Trubini, il problema eventualmente potrebbe essere il prezzo: il Benfica è bottega carissima, e può esserlo ancor di più nel suo caso visto che quasi metà della cifra incassata dovrebbe poi finire nelle casse dello Shakhtar.