Agente Martinez: “Concorrenza Sommer lo aiuta a migliorare. Buon rapporto con Chivu, ecco perché l’Inter lo ha acquistato” | ESCLUSIVO

Sergio Barila in esclusiva a Interlive: “La società ha fiducia in lui e ha un contratto lungo”

Chivu è stato chiaro dopo Inter-Sassuolo, la prima scelta in porta resta Sommer. Ma coi neroverdi abbiamo assistito all’ennesima prestazione positiva di ‘Pepo’ Martinez. Nei mesi a venire lo spagnolo troverà senz’altro ampio spazio dal primo minuto, perché l’obiettivo del tecnico e del club è valutare definitivamente se sia all’altezza o meno per raccogliere l’eredità dell’elvetico.

Interlive.it ha intervistato in esclusiva Sergio Barila, l’agente del portiere di Alzira su cui nell’estate 2024 l’Inter ha investito circa 13 milioni di euro bonus esclusi.

I – Hai parlato con Pepo dopo la partita? Come ha vissuto il debutto da titolare in questa stagione?



SB – “Parlo con lui ogni settimana.. Questa è la cosa più importante per un giocatore, e ancora di più per un portiere: avere una mentalità equilibrata. È sempre pronto quando la squadra ha bisogno di lui.“.

I – Come gestisce questo ‘dualismo’ con Sommer?

SB – “Rispetta il suo compagno di squadra e ne riconosce il valore. Sa che essere all’Inter significa avere una concorrenza di alto livello. E questo lo aiuta anche a migliorare. Poi è l’allenatore che deve decidere”.

I – A tal proposito, com’è il tuo rapporto con Chivu?

SB – “Il rapporto con Chivu è buono. Ma Josep ha sempre avuto un buon rapporto con gli allenatori”.

I – Chivu e la società vogliono puntare su di lui in futuro?

SB – “I colloqui tra giocatore e allenatore o con la società sono privati, lui ha un contratto a lungo termine (giugno 2029, ndr) con l’Inter. Hanno sempre dimostrato fiducia in Josep, ecco perché l’hanno acquistato”.

I – Ci sono state offerte interessanti per lui quest’estate?

SB – “Quando un giocatore è in un club come l’Inter, ci sono sempre squadre interessate alla sua situazione”.

I – Quali sono i suoi prossimi obiettivi?

SB – “Essere pronto per ogni partita. Giocare tutte le partite che l’allenatore riterrà necessarie e vincere titoli con l’Inter“.

Post Sommer, Martinez si giocherà le proprie carte

Quella con il Sassuolo è stata l’undicesima partita di Martinez a difesa della porta dell’Inter, la prima in assoluto nella stagione appena cominciata. Fin qui il classe ’98 ha sempre risposto presente, mostrando abilità in tutti i fondamentali (incluso il gioco coi piedi) e senza far rimpiangere Sommer.

n queste settimane si parla tanto del possibile sostituto dello svizzero, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. I rumors su Caprile e Carnesecchi non sembrano infastidire Martinez, deciso da qui a fine stagione a giocarsi le proprie carte per convincere club e Chivu a puntare su di lui.