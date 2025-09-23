Agente Martinez: “Concorrenza Sommer lo aiuta a migliorare. Buon rapporto con Chivu, ecco perché l’Inter lo ha acquistato” | ESCLUSIVO

Sergio Barila in esclusiva a Interlive: “La società ha fiducia in lui e ha un contratto lungo”

Chivu è stato chiaro dopo Inter-Sassuolo, la prima scelta in porta resta Sommer. Ma coi neroverdi abbiamo assistito all’ennesima prestazione positiva di ‘Pepo’ Martinez. Nei mesi a venire lo spagnolo troverà senz’altro ampio spazio dal primo minuto, perché l’obiettivo del tecnico e del club è valutare definitivamente se sia all’altezza o meno per raccogliere l’eredità dell’elvetico.

Martinez abbracciato da Lautaro
Agente Martinez: “Concorrenza Sommer lo aiuta a migliorare. Buon rapporto con Chivu, ecco perché l’Inter lo ha acquistato” (LaPresse) – Interlive.it

Interlive.it ha intervistato in esclusiva Sergio Barila, l’agente del portiere di Alzira su cui nell’estate 2024 l’Inter ha investito circa 13 milioni di euro bonus esclusi.

I – Hai parlato con Pepo dopo la partita? Come ha vissuto il debutto da titolare in questa stagione?

SB – “Parlo con lui ogni settimana. Era calmo prima e dopo la partita. Questa è la cosa più importante per un giocatore, e ancora di più per un portiere: avere una mentalità equilibrata. È sempre pronto quando la squadra ha bisogno di lui. Come tutti i giocatori, vuole giocare“.

I – Come gestisce questo ‘dualismo’ con Sommer?
SB – “Rispetta il suo compagno di squadra e ne riconosce il valore. Sa che essere all’Inter significa avere una concorrenza di alto livello. E questo lo aiuta anche a migliorare. Poi è l’allenatore che deve decidere”.

I – A tal proposito, com’è il tuo rapporto con Chivu?
SB – “Il rapporto con Chivu è buono. Ma Josep ha sempre avuto un buon rapporto con gli allenatori”.

I – Chivu e la società vogliono puntare su di lui in futuro?
SB – “I colloqui tra giocatore e allenatore o con la società sono privati, lui ha un contratto a lungo termine (giugno 2029, ndr) con l’Inter. Hanno sempre dimostrato fiducia in Josep, ecco perché l’hanno acquistato”.

I – Ci sono state offerte interessanti per lui quest’estate?
SB – “Quando un giocatore è in un club come l’Inter, ci sono sempre squadre interessate alla sua situazione”.

I – Quali sono i suoi prossimi obiettivi?
SB – “Essere pronto per ogni partita. Giocare tutte le partite che l’allenatore riterrà necessarie e vincere titoli con l’Inter“.

Post Sommer, Martinez si giocherà le proprie carte

Quella con il Sassuolo è stata l’undicesima partita di Martinez a difesa della porta dell’Inter, la prima in assoluto nella stagione appena cominciata. Fin qui il classe ’98 ha sempre risposto presente, mostrando abilità in tutti i fondamentali (incluso il gioco coi piedi) e senza far rimpiangere Sommer.

Sommer durante un'amichevole dell'Inter
Post Sommer, Martinez si giocherà le proprie carte (LaPresse) – Interlive.it

n queste settimane si parla tanto del possibile sostituto dello svizzero, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. I rumors su Caprile e Carnesecchi non sembrano infastidire Martinez, deciso da qui a fine stagione a giocarsi le proprie carte per convincere club e Chivu a puntare su di lui.

