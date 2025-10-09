Una è di queste ore, l’altra circola da qualche anno

Le due fake news su Lautaro Martinez, attualmente impegnato con la sua Nazionale. A tal proposito, nelle scorse è stato ufficialmente annunciato lo spostamento della gara amichevole tra Argentina e Portorico da lunedì 13 a martedì 14 ottobre, a Miami anziché a Chicago. In risposta è stato detto e scritto che il rinvio del match avrebbe anche posticipato il rientro del capitano dell’Inter ad Appiano, con conseguente esclusione dall’undici titolare per la sfida con la Roma in programma sabato 18 aprile.

Non è vero che il rinvio di Argentina-Portorico ritarderà il ritorno del numero 10 al ‘BPER Training Centre’. Esso sarebbe avvenuto e avverrà comunque nella giornata di giovedì. È indubbio, però, che l’attaccante di Bahia Bianca avrà un giorno in meno di riposto in vista della partita coi giallorossi di Gasperini, a cui farà seguito la gara di Champions in Belgio contro il St.Gilloise e, soprattutto, lo scontro diretto in casa del Napoli fissato al 25 ottobre.

L’altra fake news che circola ormai da tempo, quella secondo cui Lautaro non è decisivo contro le altre grandi, è stata letteralmente smontata da ‘Transfermarkt’. Il noto portale tematico ha analizzato i gol e gli assist realizzati nei big match tra le prime sette squadre dalla stagione 2022/2023 a quella appena cominciata: questo studio ha svelato i nomi dei calciatori che davvero incidono negli scontri diretti. Ebbene, in cima alla classifica risulta esserci proprio Lautaro Martinez: 25 tra gol e assist in 47 partite.

Lautaro e altri 2 interisti nella Top 5

Il bomber interista è davanti a Leao (23) e all’obiettivo di Marotta e Ausilio dello scorso calciomercato estivo: Ademola Lookman, terzo con 17 G+A. Significativo, ma non sorprendente che nella TOP 5 si trovino altri due calciatori dell’Inter: al quarto posto Dimarco, al quinto Marcus Thuram. A quota 15 (G+A) c’è anche Calhanoglu – con lui Romelu Lukaku – ma rispetto a Thuram il turco ha all’attivo 19 gare in più.