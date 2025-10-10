Amichevole Atletico Madrid-Inter: ecco quanto incassano i due club

L’antipasto di Champions oggi a Bengasi: in palio la Reconstruction Cup

Fischio d’inizio alle ore 18. Oggi a Bengasi (Libia) si affrontano Atletico Madrid e Inter: in palio la Reconstruction Cup nel rinnovato ‘Benghazi International Stadium’. Sarà a tutti gli effetti un antipasto Champions, considerato che la squadra di Simeone e quella di Chivu si affronteranno fra un mese e mezzo – precisamente il 26 novembre in Spagna – nella quinta giornata della League Phase.

Amichevole Atletico Madrid-Inter: ecco quanto incassano i due club – Interlive.it

L’Inter affronterà la trasferta senza 13 Nazionali, Sommer (influenzato) e, ovviamente, Marcus Thuram alle prese con il recupero dall’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra. Il francese punta a rientrare subito dopo la sosta, ovvero nel big match contro la Roma. È molto difficile, ma non impossibile: in caso contrario il rientro slitterebbe alla sfida di Champions col St.Gilloise, o all’altro scontro diretto in Serie A, quello col Napoli di  Conte fissato al 25 ottobre.

Per quanto riguarda la formazione di oggi, è quasi certa la presenza di Tomas Palacios. Il giovane argentino è rimasto all’Inter, rifiutando l’offerta del Santos e non solo, pur sapendo che anche stavolta non avrebbe trovato spazio. Pur sapendo che è stato bocciato sia da Chivu che dal club. Gli occhi saranno comunque puntati su Diouf e su Luis Henrique.

Anche l’Atletico sarà più che dimezzato a causa delle Nazionali. Nell’elenco di Simeone ci sono però gli ex atalantini Musso e Ruggeri, e soprattutto Antoine Griezmann.

Atletico Madrid-Inter, dove vedere in tv la partita e quanto incassano i due club

La partita Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa in diretta da Inter Tv, presente su Dazn, nonché sul canale Youtube del club nerazzurro. Stando ai media spagnoli, per questa amichevole le due società incasseranno circa 3 milioni di euro a testa, una cifra non banale per un’amichevole che non va affatto a intaccare la preparazione e che non è vicina a impegni ufficiali.

