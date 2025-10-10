Amichevole Atletico Madrid-Inter: ecco quanto incassano i due club – Interlive.it

L’antipasto di Champions oggi a Bengasi: in palio la Reconstruction Cup

Fischio d’inizio alle ore 18. Oggi a Bengasi (Libia) si affrontano Atletico Madrid e Inter: in palio la Reconstruction Cup nel rinnovato ‘Benghazi International Stadium’. Sarà a tutti gli effetti un antipasto Champions, considerato che la squadra di Simeone e quella di Chivu si affronteranno fra un mese e mezzo – precisamente il 26 novembre in Spagna – nella quinta giornata della League Phase.

L’Inter affronterà la trasferta senza 13 Nazionali, Sommer (influenzato) e, ovviamente, Marcus Thuram alle prese con il recupero dall’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra. Il francese punta a rientrare subito dopo la sosta, ovvero nel big match contro la Roma. È molto difficile, ma non impossibile: in caso contrario il rientro slitterebbe alla sfida di Champions col St.Gilloise, o all’altro scontro diretto in Serie A, quello col Napoli di Conte fissato al 25 ottobre.

Per quanto riguarda la formazione di oggi, è quasi certa la presenza di Tomas Palacios. Il giovane argentino è rimasto all’Inter, rifiutando l’offerta del Santos e non solo, pur sapendo che anche stavolta non avrebbe trovato spazio. Pur sapendo che è stato bocciato sia da Chivu che dal club. Gli occhi saranno comunque puntati su Diouf e su Luis Henrique.

Anche l’Atletico sarà più che dimezzato a causa delle Nazionali. Nell’elenco di Simeone ci sono però gli ex atalantini Musso e Ruggeri, e soprattutto Antoine Griezmann.

📋 La convocatoria 🆚 Inter. pic.twitter.com/kwgNzCtuVd — Atlético de Madrid (@Atleti) October 10, 2025

Atletico Madrid-Inter, dove vedere in tv la partita e quanto incassano i due club

La partita Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa in diretta da Inter Tv, presente su Dazn, nonché sul canale Youtube del club nerazzurro. Stando ai media spagnoli, per questa amichevole le due società incasseranno circa 3 milioni di euro a testa, una cifra non banale per un’amichevole che non va affatto a intaccare la preparazione e che non è vicina a impegni ufficiali.