Bastoni salta Italia-Israele e torna in anticipo ad Appiano: il motivo

Brutta tegola per Gattuso in vista della delicata sfida di martedì prossimo

Bastoni non ci sarà nello scontro diretto tra Italia e Israele, in ballo il secondo posto del girone che vale il playoff Mondiale, in programma martedì 14 ottobre a Udine. Quella del difensore dell’Inter sarà un’assenza pesante per la Nazionale di Gattuso, ieri sera vittoriosa per 3-1 in casa dell’Estonia, con il terzo e ultimo gol siglato da Pio Esposito.

Bastoni salterà Italia-Israele perché squalificato. Era diffidato e a Tallinn ha rimediato un’ammonizione che, per l’appunto, lo costringerà a dare forfait per un match così importante per gli azzurri. Il classe ’99, autore con l’Estonia di una buona prova, farà così ritorno in anticipo ad Appiano Gentile.

Quella con l’Estonia è stata la sua 40esima presenza in Nazionale maggiore. L’esordio risale ormai a ben cinque anni fa, precisamente all’11 novembre 2020: fu Mancini, il CT di allora, a schierarlo (dal 1′) proprio contro la stessa Estonia: aveva 21 anni, 6 mesi e 29 giorni, con la partita amichevole che terminò 4-0 in favore dell’Italia.

Quattro giorni più tardi il debutto in una gara ufficiale, contro la Polonia in Nations League. Otto mesi più tardi la conquista dell’Europeo, seppur vissuto quasi interamente in panchina. Dopo Euro20 è diventato un titolare pressoché fisso della retroguardia azzurra: Gattuso lo ha sempre schierato dall’inizio nelle sue prime tre partite da commissario tecnico.

Il difensore interista ha trovato anche la via del gol contro l’Estonia, nella gara però d’andata disputatasi a Bergamo venerdì 5 settembre: 5-0 il risultato finale, con il 26enne di Casalmaggiore autore dell’ultima rete con un preciso colpo di testa. I suoi compagni all’Inter, da Pio Esposito a Barella e Dimarco (assist ieri) passando per Frattesi, resteranno invece alle dipendenze di Gattuso in vista del match con Israele.

Bastoni torna prima da Chivu: verso Roma-Inter, dubbi in attacco

Bastoni si riaggregherà così alla squadra di Chivu che da domani, seppur a ranghi ridotti, comincerà a preparare il big match con la Roma fissato a sabato 18 ottobre allo stadio Olimpico. I dubbi del tecnico romeno sembrano essere principalmente in attacco: in calo le quotazioni recupero di Thuram, mentre Lautaro Martinez potrà averlo a disposizione soltanto due giorni prima la sfida. Se il capitano potrebbe partire dalla panchina? Ora non lo si può escludere, in tal caso – con Thuram anche indisponibile – via libera alla coppia formata da Bonny e Pio Esposito.