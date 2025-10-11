Thuram e non solo: per Roma-Inter è allarme rosso in attacco

Ora sono in calo le percentuali di recupero del francese per la sfida dell’Olimpico. Ma per Chivu emerge un altro problema

L’Inter rischia di arrivare a pezzi alla sfida con la Roma, capolista insieme al Napoli, in programma all’Olimpico sabato 18 ottobre. A pezzi per quanto riguarda l’attacco: ad oggi, infatti, sono in calo le percentuali di recupero di Marcus Thuram per il big match valido per la settima giornata di Serie A. Lo staff medico vuole andarci cauto con i muscoli del francese, che in Champions contro lo Slavia Praga ha subito un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra.

Come scritto da Interlive.it appena dopo il comunicato dell’Inter dello scorso 1° ottobre, “i continui scatti e rincorse del francese richiedono un grande sforzo fisico per tenere botta e i tanti impegni non aiutano. Proprio dopo un ko muscolare piuttosto lungo – con riferimento alla passata stagione – il figlio d’arte non era più riuscito a ritrovare una condizione accettabile. Un pericoloso precedente che ora l’Inter vuole scongiurare”.

Ecco, appunto: l’Inter non vuole correre rischi, pure perché il calendario del prossimo mese/mese e mezzo sarà piuttosto impegnativo al di là della Roma. Tanto per dire, la settimana successiva i ragazzi di Chivu dovranno giocare un altro scontro diretto, quello col Napoli di Antonio Conte. Prima ancora la gara di Champions in casa del St.Gilloise: Barella e compagni deve centrare un altro successo perché dalla quinta giornata in poi il calendario sarà durissimo.

L’Inter comunque fa sapere che valutazioni definitive su Thuram in ottica Roma verranno fatte in settimana. Se è un po’ di sana pretattica, come spesso accade, lo vedremo, anzi lo capiremo all’approssimarsi dell’incontro con l’undici di Gasperini. Il rischio per Chivu è quello però di arrivare a giocarsi lo scontro diretto dell’Olimpico con un attacco dimezzato o quasi.

Da valutare anche Lautaro: Bonny-Pio Esposito con la Roma?

Oltre a Thuram, infatti, andranno valutate le condizioni di Lautaro Martinez. Il ritorno dell’argentino ad Appiano è previsto sempre per giovedì, ma lo spostamento dell’amichevole Argentina-Portorico a martedì 14 ottobre gli toglierà un giorno di riposo. Non è per niente facile riscendere in campo solo due giorni dopo un volo transoceanico, con la possibilità di effettuare soltanto un paio di sedute di allenamento. Questo è già accaduto con la Juventus, contro la quale – forse non a caso – la prestazione del capitano è stata insufficiente.

Lautaro fuori dall’11 titolare di Roma-Inter? Difficile, specie se dovesse mancare anche Thuram, ma non del tutto impossibile per le stesse considerazioni fatte per il francese (calendario e gestione della tenuta atletica). In caso di panchina dell’argentino, autore dell’assist decisivo nella vittoria dell’Argentina sul Venezuela, Chivu non potrebbe far altro che affidarsi alla coppia composta da Bonny-Pio Esposito. Bene, ma non benissimo…