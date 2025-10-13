Pio Esposito una pepita d’oro: “Offerta da 70 milioni: accettate?”

Tutti pazzi per il classe 2005, legato all’Inter da un contratto in scadenza nel 2030

Pio Esposito sta vivendo un momento straordinario. Dopo il primo gol con l’Inter in Serie A, sabato sera contro l’Estonia ha realizzato anche quello con la maglia della Nazionale maggiore. Gattuso è pazzo di lui, come dimostrano le sue dichiarazioni rilasciate dopo il successo a Tallinn. Complice l’assenza di Kean, che ha lasciato il raduno per la distorsione alla caviglia destra, il classe 2005 potrebbe debuttare titolare in azzurro domani sera a Udine nella delicata sfida con Israele.

Pio Esposito è una pepita d’oro, oltre che un ragazzo serio ed estremamente professionale che ha già conquistato pure l’affetto dei tifosi interisti. Ciò è confermato anche dalle risposte che sono state date al post Facebook altamente provocatorio di Interlive.it. In pratica, abbiamo chiesto ai nostri fan se accetterebbero un’offerta di 70 milioni per il cartellino del bomber ventenne.

Ovviamente c’è chi dà risposte ironiche, magari è qualche ‘infiltrato’ juventino o milanista, risposte del tipo “Sì, facciamo anche 180 milioni”. Qualche altro ci crede veramente, è insomma serissimo: “150 milioni e si ragiona”. Tanti rispondono con un no secco o un no ‘urlato’, come a dire che Pio Esposito non si tocca per nulla al mondo, che è incedibile. “Questo ragazzo non ha prezzo”, scrive un tifoso, un altro lo ‘blinda’ con un commento che batte tutti gli altri: “70 milioni più Haaland”.

Inter, subito un altro rinnovo per Pio Esposito: ingaggio più che raddoppiato

L’Inter punta moltissimo su Pio Esposito, sia per il presente che per il futuro. In estate ha detto no a una quindicina di offerte di prestito, a una grande proposta del Napoli e a un’ipotesi di scambio con Lookman lanciata dall’Atalanta. Il classe 2005 di Castellammare di Stabia era stato blindato già ad aprile, con il rinnovo del contratto fino al 2030 con stipendio di 1 milione a stagione.

Secondo le indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, che a noi ci sembrano anche una ‘spinta’ mediatica orchestrata dall’abilissimo agente del ragazzo, Mario Giuffredi, Marotta e Ausilio sono pronti a blindarlo ulteriormente con un nuovo e più redditizio contratto.

“(…) È logico ipotizzare che club e giocatore in futuro, magari alla fine di questa stagione, possano sedersi a ridiscutere i termini dell’accordo – scrive la ‘rosea’ – lo stipendio potrà raddoppiare o poco più, diciamo tra i 2 e i 2,5 milioni”.