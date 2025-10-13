Thuram in Roma-Inter, Volpi allo scoperto: “Passaggi canonici”

Il responsabile dell’area medica nerazzurra ha risposto sul recupero del francese

Piero Volpi ha risposto anche su Marcus Thuram nell’intervista a ‘GR Parlamento’ fatta prima di prendere il premio dedicato ad Angelo Quarenghi, storico medico della Grande Inter allenata da Helenio Herrera. Il responsabile dell’area medica si è espresso in merito al possibile rientro del francese, ai box per un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.

Volpi dà qualche chance, seppur residua (ma c’è anche un po’ di pretattica) alla presenza di Thuram tra i convocati per il big contro la formazione di Gasperini. Il figlio d’arte scalpita, oggi nel giorno del suo rientro agli allenamenti ha scherzato coi compagni assenti perché impegnati con le rispettive Nazionali: “Potete tornare dalla sosta per favore? Mi annoio”, il messaggio che compare nella sua storia Instagram sopra la foto che ritrae la palestra di Appiano completamente vuota.

Rientro Thuram in Roma-Inter, Volpi: “Complicato, ma mai dire mai”

“Il recupero di Thuram procede molto bene – le parole di Volpi – vedremo come in questa settimana farà i passaggi canonici per il recupero del giocatore, di conseguenza se sarà possibile inserirlo quanto prima. Sarà complicato vederlo all’Olimpico, ma nel calcio mai dire mai“. Quello di Thuram è uno dei tanti, anzi troppi infortuni muscolari di questo avvio di stagione del calcio italiano e internazionale.

“Si gioca troppo e ci si allena sempre di meno – ha evidenziato Volpi a riguardo – Le partite sono in leggero aumento, ma anche in passato si giocavano 60 partite. Quello che manca adesso è il tempo per gli allenamenti, se togli il defaticante post partita e quello di preparazione alle gare, le sedute davvero importanti per migliorare le qualità fisiche sono pochissime. Per esempio, noi l’anno scorso abbiamo giocato 66/67 partite più le Nazionali“.