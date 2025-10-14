L’Inter vuole blindare uno dei suoi migliori talenti | ESCLUSIVO

Discorsi già iniziati con l’entourage del classe 2008: tutti i dettagli

L’Inter vuole blindare uno dei migliori talenti della Primavera guidata da Benny Carbone. Si tratta di Andrija Vukoje, montenegrino classe 2008 che i nerazzurri hanno strappato al Grbalj e a una concorrenza importante nel gennaio di un anno fa.

Da sotto età, il trequartista di 192cm si è subito messo in grande mostra con la maglia dell’Under 18, prima del salto in Primavera avvenuto l’estate scorsa. Finora ha collezionato 7 presenze, esordendo pure in Youth League.

Vukoje in azione
L’Inter vuole blindare uno dei migliori talenti della sua Primavera (Instagram) – Interlive.it

Nonostante la statura, Vukoje è abilissimo nello stretto grazie a una tecnica pregevolissima. Per molti addetti ai lavori è un calciatore speciale che può avere una carriera di altissimo livello. Non a caso per lui sono tornati a muoversi alcuni top club europei oltre che qualche altra grande del calcio italiano, ma l’Inter non ha intenzione di lasciarselo scappare.

Come raccolto in esclusiva da Interlive.it, sono infatti già iniziate le manovre e i discorsi col suo entourage per prolungare il contratto di Vukoje (che compirà 18 anni il prossimo 23 marzo) almeno fino al 2028. L’attuale accordo scade dodici mesi prima, vale a dire a giugno del 2027.

