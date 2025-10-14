L’Inter vuole blindare uno dei suoi migliori talenti | ESCLUSIVO

Discorsi già iniziati con l’entourage del classe 2008: tutti i dettagli

L’Inter vuole blindare uno dei migliori talenti della Primavera guidata da Benny Carbone. Si tratta di Andrija Vukoje, montenegrino classe 2008 che i nerazzurri hanno strappato al Grbalj e a una concorrenza importante nel gennaio di un anno fa.

Da sotto età, il trequartista di 192cm si è subito messo in grande mostra con la maglia dell’Under 18, prima del salto in Primavera avvenuto l’estate scorsa. Finora ha collezionato 7 presenze, esordendo pure in Youth League.

Nonostante la statura, Vukoje è abilissimo nello stretto grazie a una tecnica pregevolissima. Per molti addetti ai lavori è un calciatore speciale che può avere una carriera di altissimo livello. Non a caso per lui sono tornati a muoversi alcuni top club europei oltre che qualche altra grande del calcio italiano, ma l’Inter non ha intenzione di lasciarselo scappare.

#Inter Primavera midfielder Andrija Vukoje started and saw 74 minutes of action for Montenegro U19 in a 0-0 friendly draw with North Macedonia U19. 🇲🇪⚫️🔵 pic.twitter.com/sJGOepMPKt — Inter Xtra (@Inter_Xtra) October 9, 2025

Come raccolto in esclusiva da Interlive.it, sono infatti già iniziate le manovre e i discorsi col suo entourage per prolungare il contratto di Vukoje (che compirà 18 anni il prossimo 23 marzo) almeno fino al 2028. L’attuale accordo scade dodici mesi prima, vale a dire a giugno del 2027.