Un’offerta difficile da rifiutare: perché Kolarov può già salutare l’Inter

Tornato per diventare il vice di Chivu, il serbo è molto stimato e ascoltato dai giocatori nerazzurri

Potrebbe durare poco la seconda esperienza di Kolarov all’Inter. La prima, da calciatore, durò due stagioni ma le presenze dell’ex terzino furono appena 15. Questa iniziata a giugno scorso, nelle vesti di vice di Cristian Chivu, può addirittura finire dopo nemmeno una stagione.

Quarant’anni il prossimo 10 novembre, il serbo ha lasciato la panchina della Serbia Under 21 per tornare nella Milano nerazzurra. E a breve potrebbe compiere lo stesso passo, stavolta però per prendere le redini della squadra più importante del suo Paese assieme al Partizan Belgrado: parliamo ovviamente della Stella Rossa, la quale rischia di perdere il suo attuale allenatore Vladan Milojevic.

Il 55enne è tra i più seri candidati alla panchina della Nazionale maggiore, rimasta senza guida dopo il licenziamento di Dragan Stojkovic. La Federcalcio lo ha mandato via dopo la sconfitta casalinga con l’Albania, che sostanzialmente preclude alla Serbia pure la partecipazione ai playoff per qualificarsi al prossimo Mondiale negli Stati Uniti e in Canada. Milojevic potrebbe diventare il nuovo CT della Nazionale a partire del mese di gennaio.

La Stella Rossa pensa a Kolarov per il post Milojevic

Per rimpiazzarlo, la Stella Rossa pensa appunto anche ad Aleksandar Kolarov, da ragazzo e giovanissimo calciatore cresciuto proprio nel club biancorosso poco prima del grande salto nel calcio europeo d’elite. Per il classe ’85, che dopo il ritiro è stato per appena un mese il Direttore sportivo del Pisa, si tratterebbe della prima esperienza da allenatore sulla panchina di un club.

Andrebbe su quella di un club del proprio Paese, sulla più prestigiosa (la Stella è in prima in classifica) della Super Liga, ecco perché un’eventuale offerta sarebbe difficile da rifiutare per Kolarov, senza dubbio un elemento preziosissimo – al di là del suo che occupa – dello staff di Chivu oltre che figura molto ascoltata dai calciatori.