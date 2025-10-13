Ecco l’Inter d’emergenza senza Lautaro e Thuram. E senza Pio Esposito

di

Due trequartisti alle spalle dell’unica punta rimasta, più una scelta forte in mezzo al campo

I dubbi di Chivu in vista di Roma-Inter sono principalmente in attacco: Thuram riesce a rientrare in tempo dall’infortunio? Oggi più no che sì; poi, Lautaro in che condizioni torna dal Sudamerica? E Pio Esposito dopo il doppio impegno con l’Italia? In questi giorni di sosta per le Nazionali, il tecnico romeno ha avuto a disposizione soltanto Bonny, non a caso impiegato da titolare nell’amichevole di Bengasi contro l’Atletico Madrid.

Chivu, Thuram, Lautaro e l'Inter d'emergenza
Ecco l’Inter d’emergenza senza Lautaro e Thuram. E senza Pio Esposito – Interlive.it

Definire un’Inter in emergenza attacco per lo scontro diretto dell’Olimpico, sarebbe da giornalisti terroristi. Siccome però ci piace un po’ giocare, altrimenti sai che barba e che noia, abbiamo pensato a come potrebbe essere schierata l’Inter in caso, per l’appunto, di emergenza davanti: ossia non avendo a disposizione Lautaro Martinez, Thuram e Pio Esposito.

In primis cambierebbe, seppur di poco, il modulo: arrivederci 3-5-2 per il 3-4-2-1, potendo contare di fatto soltanto su Bonny. In porta Sommer, ma avremmo potuto piazzarci anche Martinez del quale siamo estimatori (non è il nuovo Buffon, ma ci sembra un portiere affidabile); difesa a tre classica, con Akanji e Bastoni ai lati di Acerbi.

L’Inter col 3-4-2-1 senza Lautaro, Thuram e Pio Esposito: Mkhitaryan sulla trequarti

Anche se ha qualche anno in più, Acerbi ci piace tutt’ora più di de Vrij se non altro perché in marcatura gli è superiore; sulle corsie esterne Dimarco e Dumfries, in mediana tocca a malincuore sacrificare Calhanoglu per giocare, di fatto, con un muscolare al fianco del per noi intoccabile Barella: la scelta non poteva che ricadere su Diouf, il quale aggiunge anche centimetri in mezzo. Segno della croce e via col francese ex Lens dal 1′: only the brave!

Inter col 3-4-2-1: Mkhitaryan e Frattesi alle spalle di Bonny, Diouf in mezzo
Ecco l’Inter col 3-4-2-1 senza Lautaro, Thuram e Pio Esposito – Interlive.it

Per concludere con l’attacco, con le nostre scelte più discutibili ricordando che si è ragionati in mancanza di Lautaro, Thuram e Pio Esposito. E per fortuna non avendo più come riserve i vari Arnautovic e Correa…

Insomma, fossimo in Chivu giocheremmo così: Mkhitaryan e non Sucic, perché all’esperienza e al genio del professore non rinunceremmo mai, e Frattesi (perfetto per dare qualcosa di diverso alla squadra, inserimenti, strappi, ecc.) alle spalle ovviamente del superstite Bonny.

Gestione cookie