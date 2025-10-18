Acerbi non è riuscito a batterlo: ecco il giocatore più anziano ad aver segnato con la maglia dell’Inter

Il suo gol al Barcellona, a 37 anni 2 mesi e 26 giorni, rimarrà però nella storia del club

Probabilmente sono in tanti convinti che sia Acerbi, al terzo minuto di recupero della sfida col Barcellona del 6 maggio 2025, il giocatore più anziano ad aver segnato con la maglia dell’Inter. Effettivamente è molto facile avere tale convinzione: basti pensare che il difensore lombardo ha fatto gol a 37 anni, 2 mesi e 26 giorni.

Acerbi non è neanche il marcatore più anziano in Champions League: il record appartiene a Pepe, che nel 2023 e con la maglia del Porto andò a segno contro l’Anversa a 40 anni e 290 giorni. La rete del centrale, tuttavia, è destinata a rimanere nella storia della competizione e soprattutto del club nerazzurro, al di là di come sia poi finita la finale.

Il classe ’88 mise dentro da attaccante di razza il pallone di un ormai insperato 3-3. Psicologicamente fu una mazzata per i blaugrana, mentre quel pareggio energie a un’Inter che sembra non averne più. Ai supplementari, non a caso, ha prevalso la squadra di Inzaghi con la rete di Frattesi che ha mandato in paradiso gli interisti e all’inferno i catalani.

Acerbi, che ha sconfitto di poco Dzeko (gol al Milan nella semifinale d’andata di Champions del 10 maggio 2023) e il compianto Sinisa Mihajlovic (all’Ascoli in campionato il 16 aprile 2006), ha comunque ancora questa stagione, a meno di sorprese l’ultima con l’Inter, per sorpassare colui il quale è rimasto in questi 15 anni il più anziano in assoluto ad aver segnato con la maglia dell’Inter.

Zanetti il marcatore più anziano della storia dell’Inter

Si tratta dello storico capitano, oggi vicepresidente, Javier Zanetti. Il 15 dicembre 2010, al Seongnam nella semifinale del Mondiale per Club, l’argentino siglò la rete del momentaneo 2-0 (la partita terminò poi 3-0).

Detiene anche il record di presenze

Quella ai sudcoreani fu anche l’ultimissima marcatura, in totale sono state 21, di Javier Zanetti nella sua lunga e straordinaria carriera, anche se il suo ritiro dal calcio giocato avvenne oltre quattro anni dopo alla soglia dei 41 anni. Zanetti detiene anche il record di presenze (868) nella storia della società nerazzurra: ‘Pupi’ si è messo alle spalle dei mostri sacri come Bergomi, Facchetti, Mazzola, Baresi e così via.