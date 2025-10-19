Chivu ha alzato un muro, Akanji nuovo leader: “Giocatore folle”

Tra i migliori anche ieri, lo svizzero sembra che giochi nell’Inter da diversi anni

C’è un nuovo sceriffo, pardon leader in città: di nome fa Manuel, di cognome Akanji. Ci ha messo tempo zero a conquistare la fiducia di Chivu, a far dimenticare il dimenticabile Pavard. Ma anche a panchinare sempre e comunque un mezzo titolare come Yann Bisseck, tanto che il tedesco (appena 2 presenze fin qui, la terza forse martedì col St.Gilloise) medita l’addio a gennaio.

Sul piano fisico l’Inter ora è al top, e questo è uno dei ‘segreti’ delle 6 vittorie consecutive tra campionato e Champions. Tutti i calciatori hanno alzato il loro livello, centrocampisti compresi: a beneficiarne anche il reparto arretrato. Nelle ultime 6 partite, la squadra ha incassato appena 2 gol: praticamente niente, rispetto ai 6 che aveva beccato nelle prime tre giornate.

Chivu ha alzato un muro e Akanji ne è il leader. Un nuovo leader tecnico, manifestatosi in tutta la sua interezza ieri sera all’Olimpico: “Esce dalla sua zona sempre con vigore e personalità, soprattutto coi tempi giusti”, il giudizio dato da Interlive.it alla prova dello svizzero, tra i top della gara.

Sembra davvero che giochi all’Inter da diversi anni, invece è arrivato soltanto l’altro giorno e con qualche dubbio di troppo legato al suo stato fisico. Dubbio legittimo, visto il suo ultimo anno e mezzo col City di Guardiola, mentre le sue qualità erano per tutti fuori discussione.

Akanji ha già conquistato tutti, soprattutto Barella👏💪 pic.twitter.com/o0kGbCGYCv — INTERLIVE.IT (@interliveit) October 19, 2025

Non solo Chivu, il classe ’95 di origini nigeriane ha conquistato anche i suoi compagni. Barella lo ha definitivo un “giocatore folle” commentando il post Instagram dello stesso compagno di squadra. “90 minuti di battaglia, attenzione e disciplina! Fatto il nostro lavoro a Roma, andiamo avanti”, ha scritto Akanji sul suo profilo. Da segnalare pure l’emblematico commento di Bastoni, il suo compagno di reparto: “Mamma mia”.

Il futuro di Akanji sarà sicuramente a Milano, con la maglia nerazzurra. Il club di Oaktree, anzi di Brookfield ha già deciso di esercitare l’opzione d’acquisto fissata a 15 milioni di euro a prescindere se scatterà o meno l’obbligo, come noto legato a un certo numero di presenze nonché alla vittoria dello Scudetto.