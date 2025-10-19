Ritorno Curva a San Siro: cosa prevede l’accordo con la Questura

Il tifo organizzato tornerà a cantare al ‘Meazza’ nel match con la Fiorentina

Contro la Roma all’Olimpico, la Curva dell’Inter è tornata a farsi sentire interrompendo di fatto quello sciopero scattato a inizio stagione contro le decisioni del club in tema di biglietti e abbonamenti arrivate in conseguenza dell’inchiesta ‘Doppia Curva’. I tifosi nerazzurri, ieri più di 5mila nella Capitale e ora non più riuniti sotto una sigla unica, torneranno presto protagonisti pure a San Siro.

Per il 29 ottobre contro la Fiorentina, ovvero nella prossima partita in casa, è infatti previsto il ritorno al ‘Meazza’ del tifo organizzato. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’accordo con la Questura e la società prevede che all’interno dello stadio di Milano non compaiano più nomi e simboli dei vecchi gruppi. Sarà presente un unico striscione senza riferimenti al passato.

L’Inter di Chivu sfiderà la Fiorentina dopo tre trasferte consecutive. La prima è stata quella dell’Olimpico contro la Roma, la seconda ci sarà martedì in Champions tra le mura amiche del St.Gilloise. Il trittico terminerà sabato prossimo, 25 ottobre, al ‘Maradona’ contro il Napoli di Antonio Conte.

Da qui a fine novembre, il calendario dell’Inter sarà a dir poco impegnativo. Lautaro e compagni dovranno affrontare almeno altre tre partite sulla carta complicate tra il 9 e il 26 novembre:

Inter-Lazio 9/11 alle 20.45;

Inter-Milan 23/11 alle 20.45;

Atletico Madrid-Inter 26/11 alle 20.45.

Restando all’attualità, martedì col St.Gilloise difficilmente si rivedrà Thuram, ieri con la squadra anche se indisponibile. Il figlio d’arte è sulla via del recupero dal risentimento al bicipite accusato in Champions contro lo Slavia Praga, ma l’obiettivo di Chivu è averlo pienamente recuperato – senza alcun rischio di ricaduta – per il big match col Napoli di sabato prossimo.