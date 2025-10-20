Scende il gelo in conferenza: l’annuncio a sorpresa di Chivu su Thuram

Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter alla vigilia della gara di Champions col St.Gilloise

“Abbiamo l’obbligo di pensare in grande”. Così Chivu alla vigilia del match col St.Gilloise valevole per la terza giornata della League Phase di Champions. “La strada è lunga, ma la società ci sostiene – ha aggiunto in conferenza stampa il tecnico dell’Inter – L’obiettivo è quello di provare a vincere tutte le partite per essere in corsa su tutte le competizioni in primavera”.

Entusiasmo

“Siamo una squadra esperta, per questo sappiamo che basta un passo falso per farci portare indetro da tutti. Possono arrivare anche momenti negativi, ma ora siamo in un momento di fiducia e dobbiamo mantenere entusiasmo”.

Pio Esposito e Bonny insieme

“Vi devo fare la formazione? (ride, ndr)… Da mesi ripeto che per me non esistono titolari, mi fido di tutti i giocatori e tutti possono partire dall’inizio. Sono felice di avere un gruppo così, perché mi permette di portare avanti un lavoro nel quale credo molto”.

Lautaro e Thuram

“Lautaro sta bene, dopo Roma non ha avuto più problemi. Oggi si è allenato normalmente. Per Marcus, invece, ci sarà bisogno di qualche giorno in più. Stiamo cercando di recuperarlo il prima possibile, però a quanto pare non ci sarà neanche con il Napoli“.

L’avversario

“Rispettiamo il St.Gilloise, una squadra che pressa alto e aggredisce. In pochi giorni un nuovo allenatore (Hubert, che ha preso il posto di Pocognoli andato al Monaco, ndr) non può stravolgere l’identità di una squadra che ha vinto il campionato l’anno scorso. L’incidente col Newcastle è una cosa che può capitare, domani mi aspetto un avversario forte“.

Napoli

“Ora non pensiamo alla gara di sabato prossimo. Pensiamo a partita dopo partita, la Champions è una competizione importante. Pensiamo al percorso che hanno fatto questi ragazzi, non è cosa da poco raggiungere una finale. Ci sono squadre che non ci riescono due volte nel giro di 30 anni, figuriamoci in 3 anni. Vogliamo onorare il percorso fatto con una grande partita, poi al Napoli ci penseremo da mercoledì“, ha concluso Chivu.