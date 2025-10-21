Il PSG manda di nuovo l’Inter ko: affare chiuso a 60 milioni

Si parla addirittura di possibile firma già a gennaio

PSG, ancora tu… Ma non dovevamo vederci più? Ai francesi non è bastato il 5-0 di Monaco di Baviera, sull’Inter vogliono in qualche modo infierire anche lontano dal campo. Precisamente sul mercato: si parla addirittura di possibile firma già nella sessione di gennaio.

L’Inter avrebbe voluto prenderlo l’estate scorsa, ma il tentativo si è arenato subito. Su spinta anche della piazza, i Friedkin hanno fatto inversione a U: Kone lo diamo, anzi no, Kone non si tocca.

E così i nerazzurri sono rimasti col cerino in mano, virando su Diouf del Lens. Ovvero su un giocatore con caratteristiche e background differente, i misteri della vita, o meglio del calciomercato.

Kone piace sempre, certo non quanto Svilar (perlomeno a Chivu), tuttavia è chiaro come sia un obiettivo ormai fuori portata per il club nerazzurri. La Roma è già rientrata nell’ordine delle idee di privarsene, anche perché sarà chiamata a fare cassa per rispettare il settlement agreement concordato con l‘UEFA.

Kone, il PSG in soccorso della Roma

Una grande mano in tal senso potrebbe darglielo il Paris Saint-Germain, una società amica come dimostrano i diversi affari chiusi in questi anni: tra le due proprietà c’è un eccellente rapporto.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il club dell’emiro è molto interessato a Kone. Luis Enrique sarebbe un grande estimatore dell’ex Borussia M’Gladbach, tanto da aver già dato il suo totale benestare all’operazione.

Secondo altre fonti, i transalpini sarebbero pronti a mettere sul piatto la bellezza di 60 milioni di euro per il cartellino del classe 2001 di Colombes. Insomma, un’offerta che la Roma – parafrasando Marlon Brando ne ‘Il Padrino’ – non potrà rifiutare. Offerta che il PSG potrebbe mettere sul piatto già nella prossima finestra invernale, con tanti cari saluti a Gasperini.