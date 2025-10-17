Non è Kone il giocatore della Roma che sogna Chivu: “Sta facendo molto bene”

La squadra di Gasperini ha la miglior difesa d’Europa e il merito è principalmente suo

Kone lo ha voluto con forza l’estate scorsa, ma non è lui il calciatore della Roma che Chivu vorrebbe tanto nella sua Inter che verrà. Più dello stesso mediano francese, che resta in orbita anche se più per l’estate prossima che per la sessione invernale.

Appare francamente impossibile un’operazione a gennaio sia senza che con Frattesi: la mezz’ala capitolina, rimasta una riserva pure dopo l’addio di Inzaghi, non è una priorità di Gasperini a differenza dell’ex Borussia, elemento invece imprescindibile per il tecnico giallorosso.

Tra l’altro Kone aveva e avrà sicuramente una valutazione fuori dai parametri di Oaktree, o meglio dire di Brookfield. Quella di oggi è addirittura sopra i 50 milioni di euro: tutto legittimo, ognuno fa il prezzo che vuole, seppur quello effettivo, finale lo faccia sempre il mercato.

L’estate scorsa l’Inter è andata ‘solo’ poco oltre i 30 milioni di euro, con la Roma che aveva aperto una trattativa prima di far sapere ad Ausilio “che non se ne faceva nulla”. Poi la virata su Diouf, ancora oggi un oggetto misterioso: un altro ruolo proprio, ma soprattutto – per quel pochissimo che si è visto finora – un’altra prospettiva.

Chivu e il ‘sogno’ Svilar: c’è un ostacolo enorme

Kone piace molto a Chivu, ripetiamo, ma non quanto il suo compagno di squadra stando a indiscrezioni arrivate già un paio di mesi fa: parliamo di Mile Svilar, quello che fin qui ha salvato a più riprese la squadra di Gasperini. Se la Roma risulta essere la miglior difesa d’Europa, 4 gol subiti tra campionato ed Europa League, il merito è principalmente del portiere serbo. “Sta facendo molto bene”, si è limitato a dire, ma ha detto tanto, Cristian Chivu in conferenza stampa.

L’Inter sta cercando l’erede di Sommer, perché evidentemente Martinez ancora non convince del tutto. Svilar sarebbe perfetto, ha 26 anni e uno stipendio (4 milioni) che rientra nei paletti fissati dal vecchio e nuovo fondo. Il problema è, sarebbe – e cos’altro sennò – il prezzo del cartellino: la Roma non vuole privarsene, a meno di una proposta davvero irrifiutabile. Siamo nell’ordine dei 45/50 milioni dopo il rinnovo fino al 2030 siglato lo scorso luglio.