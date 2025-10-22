Chivu ribalta di nuovo l’Inter: i 6 giocatori fuori dall’11 titolare anti Napoli

La (molto) probabile formazione di partenza della sfida al ‘Maradona’

Ci mettiamo la mano sul fuoco, certo con il rischio seppur minimo di bruciarcela. Ma il coraggio non ci manca, per cui già all’indomani della sfida di Champions con l’Union SG, vinta in scioltezza da Lautaro e compagni dopo lo sbandamento iniziale, possiamo dare l’undici titolare di mister Chivu per il big match col Napoli di Conte in programma sabato al ‘Maradona’.

Ormai il tecnico romeno ci ha abituati a saper mescolare bene le carte: fa e disfa l’Inter nel giro di pochissimi giorni, e in questo somiglia molto al suo predecessore Simone Inzaghi. Forse con lui determinate scelte sono meno scontate, perlomeno non tutte, tuttavia il quadro generale rimane piuttosto chiaro. Quello con gli azzurri, reduci da due sconfitte consecutive e, soprattutto, da una figuraccia storica (pessima notizia per l’Inter…) a Eindhoven contro il PSV, è per noi già definito.

Per noi al ‘Maradona’, con fischio d’inizio alle 18, andrà in campo la stessa Inter che sabato scorso ha battuto la Roma allo stadio ‘Olimpico’. Questo vuol dire che Chivu compierà l’ennesimo ribaltone, volgarmente chiamato turnover. Un turnover piuttosto ampio. Rispetto a Bruxelles, ci saranno 6 cambi. Chi resterà fuori? Dalla difesa all’attacco: Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto, Frattesi, Zielinski e Pio Esposito.

A meno di sorprese, nostre in primis, Chivu rilancerà tutti i big rimasti fuori dall’11 titolare anti Union SG. Da Akanji e Acerbi a Barella e Mkhitaryan, passando per Dimarco fino a Bonny, ora troppo in forma per non partire da principio nello scontro diretto del ‘Maradona’. Insomma, l’allenatore di Resita dovrebbe andare sul sicuro per provare a prendersi l’ottavo successo consecutivo.