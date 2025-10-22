Cosa può succedere nel prossimo calciomercato di gennaio

All‘Inter c’è di nuovo un gruppo solido, con tutti i giocatori che sembrano remare verso un’unica direzione. C’è però qualche giocatore scontento della sua situazione, scontento perché gioca pochissimo. O per nulla, vedi Palacios neanche inserito in lista Champions.

L’argentino è rimasto pur sapendo bene di essere stato bocciato dal club come da Chivu, in ogni caso è pressoché scontata la sua partenza a gennaio.

Bisseck cerca spazio per il Mondiale

Restando in difesa, l’altro scontento non può che essere Yann Bisseck. Ieri sera contro l’Union SG, il tedesco ha giocato appena la terza partita da quando è cominciata la stagione. Come raccolto e scritto da Interlive.it, Chivu non si fida di lui tanto da aver dato il benestare alla cessione già in estate.

In Germania scrivono che Bisseck cercherà una via di uscita nella finestra invernale, poiché solo giocando con continuità avrebbe qualche chance di essere convocato da Nagelsmann per il Mondiale.

L’Inter è pronta a cederlo, ma non a regalarlo. In caso di offerta valida, forse potrebbero bastare 30/35 milioni, i dirigenti anticiperebbero l’arrivo di un nuovo centrale. Difficile dire ora chi nello specifico, senz’altro complicato uno come Guehi per costi e concorrenza.

Più plausibile, invece, un profilo giovane alla Ordonez del Brugge o Muharemovic del Sassuolo. Con entrambe le società, specie con quella nero verde, ci sono ottimi rapporti.

Il ‘caso’ Diouf e la possibile partenza di Zielinski

Passando al centrocampo, ecco che balza in primo piano il ‘caso’ Diouf: pagato 20 milioni più 5 di bonus, dopo la giravolta della Roma su Kone, fin qui il 22enne francese ha collezionato appena 26′. Chivu lo ha mandato in campo contro Torino e Cremonese, peraltro a risultato già blindato. L’ex Lens dovrebbe tuttavia restare a Milano almeno fino al termine della stagione, ammesso che non chieda lui di partire.

Chi può fare questa richiesta al club è, invece, Piotr Zielinski. Il polacco è apprezzato dal tecnico romeno, ma come l’anno scorso con Inzaghi, sta più in panchina che in campo.

Media polacchi ipotizzano una sua partenza a gennaio, mentre in Inghilterra insistono sull’ipotesi Leeds. L’Inter non farebbe le barricate, anche perché le farebbe comodo liberarsi di un ingaggio lordo di circa 8 milioni.

Al posto dell’ex Napoli potrebbe arrivare un centrocampista bravo a interdire e a garantire maggior protezione alla difesa: ‘Calciomercato.it’ ha rilanciato la candidatura di Frendrup del Genoa, nel mirino da tempo e che di recente ha cambiato agenti, un segnale del fatto che ambisca a cambiare aria il più presto possibile.