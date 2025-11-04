C’è un nuovo allarme Thuram: 40 giorni e subito Nazionale

L’attaccante francese ha saltato per infortunio le ultime 6 partite

In conferenza stampa Chivu ha confermato il ritorno a disposizione di Marcus Thuram. Il francese è tra i convocati per la sfida di Champions League contro i kazaki del Kairat Almaty, in programma domani sera allo stadio San Siro.

L’ultima partita del francese è stata proprio in League Phase, precisamente contro lo Slavia Praga lo scorso 30 settembre.

Thuram torna dopo 6 partite

Contro i cechi aveva rimediato il risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra, inizialmente spacciato per un semplice crampo, che lo ha poi costretto a saltare ben 6 partite: 5 di Serie A e una di Champions.

In sua assenza, comunque, la squadra ha collezionato 5 successi e una sola sconfitta, seppur pesante perché avvenuta nello scontro diretto col Napoli di Antonio Conte.

Thuram è stato sostituito degnamente da Bonny, ma è chiaro che l’Inter abbia bisogno del suo numero 9 per restare competitiva ai massimi livelli su due fronti.

Titolare con la Lazio

Domani Thuram partirà dalla panchina. Il piano è quello di farlo entrare a gara in corso, meglio ancora se a vittoria acquisita, per fargli mettere un po’ di benzina nelle gambe in vista della partita con la Lazio di domenica sera.

Contro i biancocelesti di Sarri dovrebbe ripartire titolare, in coppia con Lautaro.

Anche il capitano, infatti, è destinato alla panchina nel match contro l’Almaty: saranno Bonny e Pio Esposito a guidare l’attacco nerazzurro.

Inter-Kairat Almaty: la probabile formazione di Chivu

Oltre a Lautaro e Thuram, coi kazaki dovrebbero partire dalla panchina pure Akanji e Hakan Calhanoglu. Nell’undici di partenza si rivedranno invece Dumfries e Barella: il dubbio è al centro della difesa, tra de Vrij e Francesco Acerbi.

A centrocampo, di fianco a Barella, dovrebbero agire Davide Frattesi e Piotr Zielinski. Quest’ultimo è stato rilanciato alla grande da Chivu: a Verona è stato il migliore in campo.

Thuram pronto a dire sì alla convocazione della Francia

Tornando a Thuram, ecco che risuona subito un altro allarme. L’allarme Nazionale, poiché il transalpino è orientato a rispondere presente alla eventuale convocazione di Deschamps per le gare contro Ucraina e Azerbaijan del 13 e 16 novembre, valevoli entrambe per le qualificazioni al Mondiale 2026.

Tra i tifosi, e forse anche in seno alla società non può che esserci apprensione considerato che l’attaccante tornerà in campo dopo una quarantina di giorni di assenza. Giusto in tempo, sussurra qualche maligno, per giocare con l’amata Francia dopo una partita e mezza con l’Inter.