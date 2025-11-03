Il nuovo acquisto dell’Inter: Chivu sta riuscendo dove ha fallito Inzaghi | VIDEO

Il tecnico romeno ha toccato le corde giuste: non è più un oggetto misterioso

È un dato di fatto. Chivu sta riuscendo dove Simone Inzaghi, non solo a causa sua, ha fallito: valorizzare Zielinski, recuperandolo in primis sotto l’aspetto psicologico. Oggi il polacco non è più un oggetto misterioso, un calciatore sconnesso dalla squadra.

Col Verona è stato il migliore in campo: uno dei pochissimi se non l’unico ad aver dato sostanza nel momento di maggior difficoltà. Forse è uscito troppo presto, ma Chivu è chiamato a gestirlo sul piano atletico.

Al ‘Bentegodi’ ha fatto anche gol, il primo in stagione e il terzo da quando indossa la maglia nerazzurra. Un gol bellissimo, che nasce da uno schema su corner . Calhanoglu perfetto! – a cui lo stesso Chivu aveva dato parere contrario: “Se fosse andata male, avrebbero segnato il Verona in contropiede avendo calciatori veloci. Ma con la qualità dei giocatori che abbiamo, è anche giusto provare queste situazioni”.