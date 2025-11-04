Inter, grande colpo in difesa: affare già definito | VIDEO

Chivu non poteva avere rinforzo migliore: i dettagli

“Nulla di deciso, voglio convincere il club in campo”. Così Manuel Akanji dopo la gara del ‘Bentegodi’ in merito al suo riscatto. In realtà, però, dubbi non ce ne sono: l’Inter riscatterà lo svizzero, arrivato dal Manchester City a fine mercato al posto di Pavard, passato al Marsiglia, e subito diventato uno degli intoccabili di Cristian Chivu.

Diritto e obbligo di riscatto, ma decisione già presa

Il club nerazzurro ha un’opzione d’acquisto sui 15 milioni. Ma c’è anche un obbligo di riscatto condizionato alla vittoria dello Scudetto e al raggiungimento di un determinato numero di presenze. In ogni caso, la decisione è già stata presa: l’elvetico, che col Verona ha giocato per alcuni minuti anche da centrale della difesa a tre, sarà uno dei punti fermi anche dell’Inter che verrà.

Finora il trentenne di origini nigeriane ha saltato per turnover soltanto 2 partite, entrambe di Champions League. Tutte le altre, 11 in tutto, le ha giocate dal primo all’ultimo minuto. Questi dati confermano l’alta considerazione che Chivu ha del classe ’95, che l’Inter avrebbe voluto prendere già nel 2022 per sostituire Milan Skriniar. Meglio tardi che mai…