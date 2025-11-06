Caso Frattesi: sgonfio con il Kairat, deve lasciare l’Inter? | VIDEO

Forse non crede più in un suo futuro in nerazzurro. La verità sullo scambio con Locatelli

Dovrebbe mangiare l’erba per provare a convincere Chivu a dargli maggior spazio. Nessun accanimento contro Frattesi, anche perché ieri col Kairat nessun calciatore dell’Inter si è davvero contraddistinto, però da uno di quelli che fin qui ha giocato meno è lecito aspettarsi molto di più.

Invece Frattesi ci è apparso con le ruote sgonfie: qualche sprazzo qua e là, ma nel complesso ha fornito una prova insufficiente. Forse le troppe panchine non gli stanno facendo bene, forse Frattesi, che paradossalmente giocava di più con Inzaghi, ha bisogno si andare altrove per ritrovare un po’ se stesso oltre che una maggiore continuità.

Le voci sulla Juve e lo scambio impossibile con Locatelli

Proprio negli ultimi giorni sono rifiorite le voci riguardo un interesse della Juve nei suoi confronti. È vero, ai bianconeri piace da tempo e Spalletti, appena arrivato per sostituire l’esonerato Tudor, è un suo estimatore come si è visto in Nazionale, tuttavia una trattativa tra i due club acerrimi rivali appare decisamente complessa. Specie a gennaio.

Impossibile, e lo diciamo senza il timore di essere smentiti, la via dello scambio con Locatelli come paventato da alcune fonti: da parte dell’Inter non vi è alcun interesse per il capitano bianconero, tra l’altro in mezzo al campo Chivu è coperto.

Le esigenze del tecnico in prospettiva futura potrebbero aprire, semmai, all’arrivo di un mediano più muscolare e bravo a interdire, come da richiesta già dell’estate scorsa.