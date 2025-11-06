Upamecano non firmerà con l’Inter per due motivi

Non sarà il francese a rinforzare il reparto difensivo nerazzurro nella prossima estate

Upamecano è una delle grandi occasioni a zero del mercato. Il difensore francese è in scadenza a giugno col Bayern Monaco, la squadra ad oggi più in forma d’Europa: è ancora imbattuta, ma la cosa ancor più incredibile è che fin qui ha vinto tutte le 16 partite disputate, compreso l’ultima in Champions a Parigi – per giunta in dieci uomini – contro il Paris Saint-Germain.

Ventisette anni compiuti lo scorso 27 ottobre, Upamecano è uno dei calciatori più importanti della squadra bavarese, il sesto più impiegato (1.065′ in tutto) da Kompany escludendo Manuel Neuer. Ecco perché il club teutonico sta ancora cercando un accordo per il prolungamento del contratto.

Richieste troppo alte per l’Inter

Il tentativo si è fin qui scontrato, però, con le elevate richieste del transalpino. Per firmare un nuovo accordo, dunque per non andarsene via a zero, il classe ’98 di Evreux vuole:

un aumento di stipendio fino a circa 9 milioni di euro netti a stagione, qualcosa come 18/19 lordi per il Bayern che ha appena avviato un’opera di abbattimento dei costi. Tranne che per qualche cosiddetta stella, la società teutonica non intende più svenarsi lato ingaggi.

Le richieste di Upamecano, che ovviamente includono pure commissioni e bonus vari, sono ovviamente fuori portata per l’Inter, e in generale per la Serie A di oggi. Il centrale è apprezzato in viale della Liberazione, ma a meno di clamorosi colpi di scena sarà impossibile vederlo vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione.

Sprint del Real Madrid per Upamecano

Oltre all’aspetto economico, che è determinante, c’è da considerare la concorrenza. E che concorrenza, dato che in prima fila, nettamente davanti a tutti c’è un certo Real Madrid.

Secondo ‘Footmercato’, una fonte autorevole soprattutto quando ci sono di mezzo calciatori francesi, il club del presidente Florentino Perez è molto vicino a raggiungere un accordo verbale con Upamecano.

Non è ancora fatta, ma le ‘Merengues’ sembrano aver ormai quasi messo le mani sul suo cartellino in vista della prossima stagione. A dispetto del Bayern, non di certo dell’Inter che era già tagliata fuori. Il piano dei nerazzurri rimane comunque quello di aggiungere almeno un nuovo tassello al reparto arretrato, considerato il certo addio di Acerbi e quello probabile di de Vrij.