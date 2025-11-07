Carlos Augusto si avvicina al rinnovo con l’Inter: c’è la data | VIDEO

Il club vuole tenersi stretto il brasiliano, mercoledì decisivo contro il Kairat

Forse da tifosi e media è po’ sottovalutato, certo non da Inzaghi prima e tantomeno da Chivu adesso. Carlos Augusto è il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero. Mai una polemica e sempre a disposizione per il bene della squadra. Braccetto di sinistra e laterale, dove serve gioca.

Martedì ha evitato all’Inter una figuraccia contro i kazaki del Kairat: con un sinistro forte e preciso ha spazzato via ansia e paure, regalando una vittoria che stava incredibilmente sfuggendo di mano.

Rinnovo Carlos Augusto fino al 2030: firma entro fine anno

L’Inter è il presente ma anche il futuro del difensore brasiliano: con il club la trattativa per il rinnovo fino al 2030, con annesso aumento di stipendio fino a circa 3 milioni a stagione, è piuttosto avanti. Come raccolto da Interlive.it, l’obiettivo è arrivare alla firma entro la fine dell’anno.