Gila per Chivu: cifre e ostacoli dell’affare | VIDEO

Lo spagnolo non vuole rinnovare il contratto con la Lazio in scadenza nel 2027

Gila, lo spagnolo della Lazio avversaria stasera dell’Inter a San Siro per l’undicesima giornata di Serie A, resta un nome e un profilo graditissimi in viale della Liberazione.

Nonostante la ‘scoperta’ di Bisseck come centrale, i dirigenti nerazzurri rimangono infatti alla ricerca di uno e più difensori considerati i probabili se non certi addii di Acerbi e de Vrij.

Non vuole rinnovare

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Capitale, Gila non intende rinnovare il contratto che scade a giugno 2027.

Inoltre l’agente del centrale scuola Barcellona è quell’Alejandro Camano che all’Inter conoscono benissimo essendo soprattutto il procuratore di Lautaro Martinez.

Gila all’Inter, ostacolo Lotito

L’affare con la Lazio, con Lotito, resta però complesso: la richiesta del numero uno biancoceleste è sui 30 milioni di euro, ma forse anche qualcosa di più.

Sul taccuino di Piero Ausilio ci sono altri nomi, uno di questi è Ordonez del Brugge. Ma anche qui: il prezzo del giovane ecuadoregno è senz’altro superiore ai 30/35 milioni.