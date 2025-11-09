Inter-Lazio sei mesi dopo il maledetto 18 maggio: la sfida Scudetto… Vinta da Conte | VIDEO

L’ultima sfida tra le due squadre è stata decisiva per la vittoria del campionato

Sei mesi dopo. Sei mesi dopo l’Inter torna ad affrontare la Lazio a San Siro in Serie A. Sei mesi da quel maledetto 18 maggio: una serata choc per il mondo nerazzurro. Allo scadere del primo tempo la squadra di Simone Inzaghi passa in vantaggio con Yann Bisseck: corner, ribattuta e il tedesco infila l’uno a zero.

Secondo tempo: la Lazio pareggia con Pedro al 72′.

L’Inter, però, non molla e torna avanti a dieci dallo scadere con Denzel Dumfries di testa su punizione dalla destra calciata alla perfezione da Hakan Calhanoglu.

Al 90′, però, ecco la beffa, il fischio che spezza il sogno: se prima era stata delizia, ora Bisseck è croce: l’ex Aarhus tocca il pallone col braccio, il VAR Guida richiama l’arbitro Chiffi, che va al monitor: è calcio di rigore alla Lazio, che trasforma ancora Pedro.

Al Meazza finisce 2-2, un punto come quello conquistato dal Napoli al Tardini contro il Parma di Chivu. È stata la giornata decisiva per lo Scudetto, che alla fine si prenderà Antonio Conte.