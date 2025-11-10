Naming rights nuovo stadio Inter e Milan: 20 milioni a stagione | VIDEO

I due club sono convinti di poter garantire un palcoscenico più affascinante rispetto a quello della Juve

Un affare da 20 milioni di euro a stagione. Inter e Milan lavorano sui naming rights del nuovo stadio che verrà edificato a San Siro. Ci sarebbero già delle prime manifestazioni di interesse, tra queste della compagnia di assicurazioni Generali da sempre molto sensibile al tema.

Naming rights nuovo stadio: Inter e Milan puntano a battere la Juve

L’obiettivo di Inter e Milan è strappare un accordo molto più vantaggioso rispetto a quello ottenuto dalla Juventus con Allianz per lo Stadium, un accordo fino al 2030 da circa 7/10 milioni di euro l’anno.

Questo perché, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, le due milanesi sono convinte di poter garantire un palcoscenico più affascinante rispetto a quello dei bianconeri.

Il nuovo impianto verrà edificato sulle ceneri di uno stadio storico come il Meazza, e progettato da due studi di grande affidabilità ed esperienza a livello mondiale come Foster+Partners e Manica. E poi sarà lo stadio di due club tra i più vincenti a livello nazionale e internazionale.