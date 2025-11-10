Punti e gol: l’Inter di Chivu viaggia come quella di Inzaghi | VIDEO

I 24 punti conquistati l’anno scorso non bastavano per il primo posto

L’Inter di Chivu viaggia come l’Inter di Inzaghi. I numeri dell’Inter di Inzaghi e della vecchia/nuova Inter di Chivu sono pressoché identici.

Dopo le prime 11 giornate di campionato, sia l’anno scorso che quest’anno i nerazzurri hanno conquistato 24 punti: a Inzaghi non bastavano per stare in testa, davanti di una lunghezza aveva il Napoli di Conte.

A Chivu invece sì: primo posto assieme alla Roma di Gian Piero Gasperini dopo il successo casalingo contro la Lazio.

Nelle prime 15 giornate della passata annata, Inzaghi aveva ottenuto:

7 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta.

Quella di Chivu non sa cosa siano… I pareggi:

8 vittorie e 3 sconfitte.

L’Inter di Chivu segna e subisce quanto quella di Inzaghi

La squadra di Inzaghi e quella di Chivu hanno numeri quasi identici anche per quanto riguarda i gol: 13 subiti e 25 segnati da quella di Inzaghi, 12 incassati e 26 realizzati da quella di Chivu. Se i numeri sono uguali, la speranza di club e tifosi è che l’epilogo della stagione sia completamente diverso.