Punti e gol: l’Inter di Chivu viaggia come quella di Inzaghi | VIDEO

I 24 punti conquistati l’anno scorso non bastavano per il primo posto
L’Inter di Chivu viaggia come l’Inter di Inzaghi. I numeri dell’Inter di Inzaghi e della vecchia/nuova Inter di Chivu sono pressoché identici.
Dopo le prime 11 giornate di campionato, sia l’anno scorso che quest’anno i nerazzurri hanno conquistato 24 punti: a Inzaghi non bastavano per stare in testa, davanti di una lunghezza aveva il Napoli di Conte.
A Chivu invece sì: primo posto assieme alla Roma di Gian Piero Gasperini dopo il successo casalingo contro la Lazio.
🔥L’#Inter di #Chivu viaggia come l’Inter di #Inzaghi: il confronto dopo le prime 11 giornate di campionato! pic.twitter.com/5I1rBJ8pl8
— INTERLIVE.IT (@interliveit) November 10, 2025
Nelle prime 15 giornate della passata annata, Inzaghi aveva ottenuto:
- 7 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta.
Quella di Chivu non sa cosa siano… I pareggi:
- 8 vittorie e 3 sconfitte.
L’Inter di Chivu segna e subisce quanto quella di Inzaghi
La squadra di Inzaghi e quella di Chivu hanno numeri quasi identici anche per quanto riguarda i gol: 13 subiti e 25 segnati da quella di Inzaghi, 12 incassati e 26 realizzati da quella di Chivu. Se i numeri sono uguali, la speranza di club e tifosi è che l’epilogo della stagione sia completamente diverso.