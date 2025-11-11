Come Arsenal e Bayern, l’Inter di Chivu stupisce tutti | VIDEO

Doppio primato alla sosta di novembre

L’Inter come l’Arsenal e il Bayern Monaco. La squadra di Chivu è tra le tre squadre d’Europa arrivata alla sosta di novembre in testa alla classifica del proprio campionato e in testa alla classifica della League Phase di Champions.

24 punti in 11 partite, gli stessi conquistati un anno fa da Inzaghi, in una Serie A lontana anni luce da quella degli anni 90 e 2000, ma certamente più equilibrata e difficile a livello tattico degli altri principali campionati d’Europa.

In Premier, l’Arsenal di punti ne ha conquistati 26, 4 in più del Manchester City secondo, mentre in Bundesliga il Bayern, fino al 2-2 con l’Union Berlino sempre vittorioso quest’anno, è già in fuga: 28 punti e +6 sul Lipsia.

🔥👏Il doppio primato dell’#Inter alla sosta di novembre: come #Arsenal e #BayernMonaco! E chi l’avrebbe mai detto dopo un’estate tormentata e un avvio di stagione così complicato… pic.twitter.com/uK31fl2PJn — INTERLIVE.IT (@interliveit) November 11, 2025

Inter, cancellate le scorie della scorsa stagione

Il doppio primato dell’Inter è qualcosa di significativo, soprattutto di inatteso viste le premesse estive e il difficile avvio di stagione. Merito di Chivu, merito di una squadra riuscita a mettersi alle spalle le scorie negative, le scorie pesantissime della scorsa annata.