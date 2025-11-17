Inter, un mese di stop: salta anche il derby col Milan | VIDEO

L’infortunio accusato nell’azione del rigore regalato al Napoli

Salta il derby, salta anche il derby. Già, nulla da fare per Mkhitaryan: l’armeno sarà indisponibile pure per la stracittadina coi rossoneri di domenica sera.

Stando a quanto filtra da Appiano, il classe ’89 avrà bisogno di un’altra settimana per smaltire del tutto la lesione al tendine subita nei minuti iniziali della sfida col Napoli dello scorso 25 ottobre. Nello specifico, nel duello con Di Lorenzo che ha portato all’invenzione del rigore in favore dell’undici di Conte.

Il 22 nerazzurro ha saltato le successive 4 gare – Fiorentina, Verona, Lazio e Kairat Almaty – vinte tutte quante dalla squadra di Chivu.

Sucic e Zielinski lo hanno rimpiazzato con prestazioni all’altezza, anche se l’assenza di uno come Mkhitaryan, il giocatore in grado di pulire i palloni sporchi e dare ordine, un po’ si è sentita lo stesso.

Verso Inter-Milan: Sucic di nuovo al posto di Mkhitaryan

Vedremo nei prossimi giorni se potrà rientrare mercoledì prossimo in Champions contro l’Atletico Madrid, intanto nel derby col Milan – che giocheranno sia Calhanoglu che Dumfries, entrambi al rientro in anticipo e un po’ acciaccati dalla Nazionale – dovrebbe sostituirlo di nuovo Sucic. Il croato ha già conquistato l’affetto dei tifosi