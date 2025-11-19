Frattesi via a gennaio: 30 milioni per il sostituto | VIDEO

Il classe ’99 sta giocando pochissimo e potrebbe chiedere la cessione

Trenta milioni per il sostituto di Frattesi. Nelle scorse ore è riemerso un nome sorprendente per l’Inter e per gennaio qualora Frattesi dovesse chiedere e ottenere la cessione visto lo scorso impiego fin qui.

Parliamo di Lewis Ferguson, uno dei punti fermi del super Bologna guidato da Vincenzo Italiano.

Il 26enne scozzese è tornato da poco quasi sui livelli raggiunti prima dell’infortunio al legamento crociato che lo ha costretto ai box per 6 mesi e reso a dir poco tortuosa la strada verso il rientro.

Ferguson affare in salita a gennaio

L’affare Ferguson si presenta piuttosto complicato, specie a gennaio: per il proprio capitano, che Ausilio e soci seguono e ammirano da tempo, il club di Saputo potrebbe volere infatti almeno 30 milioni senza contropartite.

Il club rossoblù, lo sappiamo, è una bottega carissima. Per il post Frattesi, parlando di gennaio, è quindi più plausibile qualche scarto proveniente dall’estero, magari da una big di Premier.