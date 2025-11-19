“Infortunio durissimo”: Bisseck si confessa prima del derby | VIDEO

Le parole del difensore dell’Inter a pochi giorni dalla stracittadina col Milan

“È stato un infortunio durissimo”. Così Yann Bisseck alla ‘Bild’ sul problema alla coscia accusato nella finale di Champions League col Psg dello scorso 31 maggio. Un problema che lo ha costretto a un lungo stop, oltre che a un difficile rientro.

“Per me è stato un periodo davvero duro”, ha raccontato il difensore dell’Inter in occasione della visita alla sua vecchia scuola elementare a Colonia-Dellbrück.

“Ho avuto però un’assistenza medica eccellente e sono rimasto paziente – ha aggiunto Bisseck – Soprattutto, ho cercato di farmi trovare pronto attraverso il lavoro quotidiano in allenamento. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivata la mia occasione”.

Proprio così, Chivu ha cominciato a provarlo, dandogli piena fiducia, al centro della difesa a 3, e lui non l’ha deluso.

Lontane le voci di un addio all’Inter: per il derby è favorito su Acerbi

Così si sono anche allontanate, per ora definitivamente le voci di mercato che lo davano come possibile se non sicuro partente nella finestra di gennaio. “Ignoro tutto, sono concentrato solo sull’Inter”.

Per il derby di domenica si gioca una maglia con Acerbi, anche se al momento il favorito è lui.