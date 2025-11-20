Interlive aveva anticipato tutto: il big della Lazio a metà prezzo | VIDEO

Fino all’anno scorso la richiesta di Lotito toccava quota 50 milioni

Gila? Rovella? Macché, secondo ‘Il Messaggero’ l’Inter ha messo nel mirino un altro big della Lazio: vale a dire Matteo Guendouzi.

L’ex calciatore del Marsiglia sta ‘soffrendo’ il ritorno al 4-3-3, e con Sarri sembra aver perso quell’imprescindibilità che fino all’anno scorso lo aveva caratterizzato.

Costretta a fare cassa e plusvalenze perché forse, dopo lo sblocco del mercato, potrebbe essere obbligata a una campagna acquisti/cessioni a saldo zero, nei prossimi mesi la Lazio potrebbe spalancare un portone alla cessione del francese, per giunta a una cifra non impossibile: parliamo di qualcosa come 25 milioni, la metà di quanto chiedeva Lotito fino a un po’ di tempo fa.

In Francia confermano quanto scritto da Interlive.it: nel mirino c’è Guendouzi

L’interesse dell’Inter per Guendouzi, riemerso in realtà in Francia, risale comunque già all’anno scorso. Il 26 aprile 2025 lo abbiamo svelato noi di Interlive.it, ma aggiungemmo anche che strapparlo alla Lazio – almeno allora era così – sarebbe stato a dir poco complicato se non impossibile proprio a causa delle richieste del presidente biancoceleste.