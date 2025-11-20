L’Inter ha già vinto il derby col Milan, ma sul mercato | VIDEO

Un grande affare da soli 15 milioni di euro

Il derby col Milan, l’Inter già lo ha vinto. Già, prima di quello sul campo che andrà in scena domenica sera a San Siro, ce n’è stato un altro sul mercato, agli sgoccioli della scorsa sessione estiva. Un derby, quello per Manuel Akanji, che si è giocato sottotraccia e che i nerazzurri hanno conquistato per merito anzitutto dello stesso difensore svizzero.

Dopo essere stato scaricato da Guardiola, Akanji ha ricevuto molte offerte, tra cui quella del Milan a caccia di un difensore di esperienza.

L’elvetico ha però gentilmente declinato, poiché voleva restare ad altissimi livelli, ovvero continuare a giocare quella Champions che, quest’anno, la squadra di Allegri non avrebbe disputato. All’Inter, sfiorata già nel 2022, ha detto subito sì, diventando immediatamente uno dei nuovi pilastri della difesa.

Akanji, presente e futuro all’Inter

A meno di clamorose sorprese il futuro di Akanji sarà in nerazzurro. L’Inter intende infatti riscattarlo a prescindere se dovesse scattare o meno l’obbligo, legato alla vittoria dello Scudetto.

Un affare da 15 milioni, un grande affare visto il rendimento fin qui del classe ’95, domenica sicuro titolare contro quella che sarebbe potuta essere, ma che non è stata, la sua squadra.