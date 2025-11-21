Dal derby col Milan a quello con la Juve: soldi e scambio a gennaio | VIDEO

Nerazzurri e bianconeri si sfidano per una delle rivelazioni della Serie A

In attesa del derby col Milan di domenica, è già iniziato quello con la Juve sul mercato. Un derby, in questo caso d’Italia, che ha come protagonista un difensore. Non solo, una delle rivelazioni di queste prime undici giornate di Serie A.

Parliamo di Tiago Gabriel, al Lecce dal gennaio scorso ma esploso quest’anno con Di Francesco.

Alto un metro e novantasei centimetri, il ventenne portoghese sfrutta appieno le sue lunghe leve per giocare sempre d’anticipo o respingere il suo diretto avversario.

Sul classe 2004 hanno messo gli occhi le big, in particolare Inter e Juve, entrambe tra l’altro in grandi rapporti col suo entourage.

Inter, Tiago Gabriel nel mirino ma la Juve gioca d’anticipo

Corvino ha dichiarato che resterà almeno fino al termine della stagione, ma è chiaro che sia Inter che Juve potrebbero muoversi già a gennaio per bloccarlo in vista della prossima stagione.

Al momento sembra che la Juventus sia quella maggiormente propensa a sferrare l’attacco nella finestra invernale, con il giovane talento montenegrino Adzic che potrebbe finire al Lecce come parziale contropartita.