Diouf via dall’Inter a gennaio: possibile svolta: i dettagli | VIDEO

Il centrocampista francese è stato bocciato da Chivu
Diouf via dall’Inter a gennaio, possibile svolta. Da regolamento FIFA, avendo già giocato con due club in questa stagione – col Lens in Ligue 1 e poi con la stessa Inter in Serie A – il centrocampista francese potrebbe solo fare ritorno al Lens oppure trasferirsi in una squadra che partecipa a un campionato al di fuori della UEFA.
In tal senso si registra l’indiscrezione proveniente dalla Francia, nello specifico dal sito ‘Jeunes Foot Eux’, secondo cui il 22enne di origini senegalesi – bocciato da Chivu, che fin qui gli ha concesso appena 26′ – potrebbe essere preso in considerazione dall’Al-Taawoun FC.
Nel club arabo, secondo in classifica nella Saudi Pro League, dall’estate passata milita Angelo Fulgini, centrocampista transalpino di 29 anni compagno di squadra di Diouf proprio al Lens.
Diouf Al-Taawoun FC ‘grazie’ a Fulgini
Fulgini potrebbe convincere il suo amico e connazionale a traslocare in Arabia almeno per 6 mesi, in modo da poter tornare a giocare con continuità.
Anche all’Inter, che per il cartellino ha investito 20 milioni più 5 di bonus, potrebbe far comodo prestare Diouf solo per qualche mese, così da non depauperare l’investimento.